Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Augusto Santos Silva

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva , com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, anunciou este sábado o Palácio de Belém.

«O Presidente da República impôs as insígnias da Grã-Cruz da Ordem da Liberdade ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva», pode ler-se numa curta nota publicada na página da Presidência da República acompanhada de três fotografias que registam o momento.

Já em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tinha atribuído a mesma distinção ao então presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues, numa cerimónia igualmente discreta.

A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade.

Augusto Santos Silva foi eleito presidente da Assembleia da República em 29 de Março deste ano, chegando à segunda função na hierarquia do Estado Português depois de ter sido ministro em seis governos chefiados por três diferentes primeiros-ministros.

Augusto Ernesto Santos Silva nasceu em 20 de Agosto de 1956, no Porto. É licenciado em História pela Faculdade de Letras do Porto, doutorado em Sociologia pelo ISCTE e professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Ministro de governos liderados por António Guterres, José Sócrates e António Costa, Augusto Santos Silva é uma das figuras centrais das últimas duas décadas e meia de história deste partido.

LINK ORIGINAL: Publico

