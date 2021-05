Presidente Maduro pide no bajar la guardia frente al covid-19

Entornointeligente.com / El presidente de la República informó que al cierre de la semana del 24 al 30 de mayo se reportaron 9.455 nuevos casos de covid-19 en todo el territorio nacional. Destacó que en esta semana, en promedio se registraron 1.351 casos nuevos y 1.074 pacientes recuperados.

Anunció que a partir de este lunes 31 de mayo y hasta el domingo 6 de junio se cumplirá la semana de cuarentena radical en todo el territorio nacional, cumpliendo con el Método 7+7.

Según los datos arrojados por el informe de la Comisión Presidencial contra la covid-19, entre los meses febrero y marzo se reportó 119% de incremento de casos nuevos, entre Mazo y Abril 27% y entre los meses de Abril y Mayo de -3,5% menos casos, “lo cual no quiere decir que debemos bajar la guardia”, agregó Maduro.

Manifestó su preocupación por el incremento de casos reportados en los estados occidentales, donde se ha manifestado el incremento de casos de esta nueva variante y pidió al pueblo a reflexionar frente a las actividades que realizan durante la semana de flexibilización “Hay muchas rumbas, fiestas y es en esos momentos donde la gente relaja el cuidado y no respetan el distanciamiento ni usan mascarillas”, destacó.

En las dos últimas semanas de mayo se incrementaron los casos en 17% de incremento en relación a la semana anterior, lo que representa de 25 a 29 casos por cada 100 mil habitantes.

Destacó el aumento de casos en 15 entidades, siendo las cuatro más afectadas: Yaracuy, La Guaira, Zulia y Barinas.

El presidente destacó el desplazamiento de la nueva ola hacia el occidente, incluyendo Miranda., Aragua, la Guaira y Caracas.

Entidades co mayor incidencia de casos por 100 mil habitantes:

Yaracuy con 183 casos, siendo el más alto del país, seguido de La Guaira con 131 casos

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com