Presidente Maduro: En la Carta de Jamaica el Libertador destacó la unión continental para conquistar la Independencia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó este martes que en la Carta de Jamaica el Libertador Simón Bolívar resaltó la unión continental para conquistar la Independencia, esto con motivo de cumplirse este 6 de septiembre 207 años del documento.

«Para las y los revolucionarios, la Carta de Jamaica tiene un gran valor, recoge el ideario bolivariano. En ella, el Libertador destacó la unión continental para conquistar la Independencia. 207 años después, estamos destinados a consolidar la unión definitiva», expresó el Jefe de Estado en Twitter.

Momentos después por la misma vía, el mandatario nacional envió otro mensaje que acompañó del documento redactado por el Padre de la Patria, misiva que escribió en Kingston el 6 de septiembre de 1815 e iba dirigida a un inglés quien se presume pudo haber sido Henry Cullen, súbdito británico, residenciado en Falmouth, cerca de Montego Bay, en la costa norte de Jamaica.

Con la Carta de Jamaica, escrita durante el lapso mas extremo de su exilio caribeño de 1815, el Libertador Simón Bolívar expuso sus ideas sobre las condiciones de los países suramericanos que luchaban por su Independencia.

El documento recoge las impresiones sobre lo acontecido en el continente, a partir de la llegada de los colonizadores europeos hasta los sucesos que condujeron al estallido de las independencias.

Con el paso de los años, este texto se convirtió en un documento político fundamental que expone, además de su visión política tras la caída de la segunda República, la necesidad de consolidar la unión entre las naciones de la región como una sola patria.

Además presenta ideas centrales para comprender la doctrina bolivariana y los complejos matices de la guerra de independencia en todo el continente americano.

«Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo – mundo sea por el momento regido por una gran república; como es imposible no me atrevo a desearlo. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo, una sola nación con un solo vinculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo Gobierno, que confederase los diferentes estados que hayan de formarse», expresaba el Libertador en la Carta de Jamaica.

