Presidente Maduro: Con Chávez en la conciencia, hoy nos corresponde defender la Patria Nueva

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, destacó este viernes, que hace 22 años el Comandante Supremo, Hugo Chávez, se juramentó ante la Contitución de la República Bolivariana de Venezuela para asumir la Presidencia del país.

«Recordamos los 22 años de aquel día, en el que nuestro Líder invicto se convirtió en el primer presidente en jurar ante una Constitución popular y revolucionaria. Con Chávez en la conciencia, hoy nos corresponde defender la Patria Nueva que junto a él, logramos construir», expresó el Mandatario nacionall en su cuenta @NicolasMaduro.

El Presidente Maduro acompañó su mensaje de un material audivisual que muestra el momento en el cual el comandante Chávez realiza el juramento. «Juro delante de esta revolucionaria Constitución Bolivariana que lucharé sin descanso junto a nuestro Pueblo, siempre junto a nuestro Pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Revolución Bolivariana recogida por mandato popular en esta Constitución, lo juro», afirmó el comandante Chávez en esa oportunidad.

Ese día, el Comandante Chávez además enfatiza que el liderazgo no se puede olvidar las raíces del proceso político venezolano, al tiempo que recalca la importancia capital del pueblo para la revolución.

«Sin pueblo no hay futuro, no hay plan posible, no hay proyecto, no hay estrategias victoriosas, los hombres en colectivo sí podemos construir nuevas victorias. Clamo a los gobernantes de todos los niveles a abrazarse para siempre con el dolor, con la llaga y con la esperanza del pueblo heroico de Venezuela», orientó.

