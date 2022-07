Presidente interino do Sri Lanka diz que «há muito para fazer» e investe num programa de emergência

Entornointeligente.com /

Ranil Wickremesinghe, primeiro-ministro e recém-nomeado Presidente interino do Sri Lanka garantiu este domingo que «há muito para fazer» para evitar uma «queda» do país asiático a nível global, um depois de ter anunciado um programa de emergência que diz que vai permitir aliviar as necessidades de combustível, gás e bens alimentares essenciais da população.

Wickremesinghe – que chegou a chefe de Estado após a renúncia de Gotabaya Rajapaksa , na sequência da invasão do palácio presidencial por manifestantes críticos da gestão que fez da crise económica – realçou a importância de se tomarem medidas para evitar que outros países em desenvolvimento também se sejam gravemente afectados pela situação internacional.

Numa conferência de imprensa dedicada à segurança alimentar, o Presidente interino lamentou os efeitos da inflação, especialmente sobre os preços dos alimentos.

«Diz-se que seis milhões de pessoas no Sri Lanka sofrem de malnutrição. Há informações que dizem que esse número pode aumentar para os 7,5 milhões. Actualmente o país tem de importar um terço do arroz que necessita», informou, citado pelo jornal britânico Daily Mirror .

Wickremesinghe revelou, porém, que a «aliança global do G7 para a segurança alimentar, da qual o Banco Mundial também é membro, ofereceu 14 milhões de dólares» ao Sri Lanka para «adquirir alimentos». E disse que o Governo já pôs em marcha um programa alimentar.

O chefe de Estado disse ainda que o Sri Lanka tem um «problema de abastecimento de petróleo» e defendeu que a situação financeira dramática que o país enfrenta é um problema interno, «em parte», e resulta de «uma questão global, noutra parte».

«A guerra na Ucrânia e as sanções impostas pela União Europeia estão a afectar-nos. A UE diz que as sanções não nos vão afectar, mas não é assim – vão levar os países em desenvolvimento ao limite «, lamentou, apontando o dedo tanto a Bruxelas como a Moscovo.

«Os dois devem [acordar um cessar-fogo] para resolverem os assuntos de forma pacífica», apelou.

A economia do Sri Lanka tem contrair mais de 6% neste ano, com a instabilidade política e a convulsão social a afectarem as negociações com o FMI para um pacote de assistência financeira.

Antes de terem entrado em ponto de ebulição no passado dia 9, os protestos de rua arrastavam-se há vários meses, com os manifestantes a responsabilizarem a família Rajapaksa e os seus aliados pela inflação descontrolada, pela escassez de bens essenciais e pela corrupção.

LINK ORIGINAL: Publico

