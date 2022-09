Presidente interino de la DC tras salida de Delpin: «La directiva no va a renunciar, porque es la única institucionalidad vigente»

Entornointeligente.com /

Un remezón generó ayer en la DC la renuncia de Felipe Delpin a la presidencia de la falange, luego del triunfo del Rechazo y de una serie de diferencias al interior del partido. En su lugar, quedó como presidente internino, Aldo Mardones, quien a la fecha ocupada el cargo de primer Vicepresidente de la tienda.

Y es que pese al paso al costado que dio el miércoles el también alcalde de La Granja, circuló ayer una carta de más de 600 militantes pidiendo la salida completa de la directiva. Sumado a la carta que en la mañana difundieron el ex Presidente Eduardo Fre i y otros ex timoneles de la tienda, solicitando una nueva dirección que abra espacio a otras generaciones.

«Han sido días sumamente movidos para la Democracia Cristiana, no teníamos conocimiento de la renuncia de Felipe, había estado con licencia médica en días previos, pero lamentamos harto la pérdida de Felipe dentro de la mesa , él es importante a nivel municipal y gremial, dentro de la Asociación Chilena de Municipalidad, y fue también quien nos convocó al proyecto como mesa directiva», dijo en conversación con Emol el presidente interino de la DC.

Sin embargo, Mardones recalcó que «nosotros funcionamos como un equipo también y estamos también disponibles para poder sotear este tipo de dificultades, tenemos un proyecto común con el cual nos comprometimos con toda la militancia. Recibimos también las observaciones que tienen otros personeros, tomamos lo positivo y lo hacemos parte de nuestras decisiones también. En este momento la DC requiere de mucha generosidad, unidad y escucha. Todas las críticas que sean bien llevadas van a contar con nuestra buena recepción».

– ¿Qué se definió ayer tras la renuncia del alcalde Delpin? «Definimos seguir por ahora en la orden de subrogancia de la mesa, asumo la presidencia de manera interina mientras definimos una propuesta para llevar al Consejo Nacional respectó a quién se incorpora y del ordenamiento interno de la mesa».

-¿Hay una fecha para su presidencia interina? «No está definido, porque como mesa nacional tenemos que presentar alguna propuesta y estamos trabajando en tres líneas. Obviamente en la reestructuración interna de la mesa; el ordenamiento interno del partido que pasa por lo administrativo como por lo político y por la hoja de ruta que es más institucional, que es poder concluir con la Junta Nacional del 12 de noviembre, donde tenemos que renovar el Tribunal Supremo, el Congreso Ideológico y también lo que el proceso constitucional».

– ¿Podrían sumar más gente a la directiva?, por ejemplo, la disidencia. «De hecho, tenemos que incorporar a una persona para suplir la salida de Felipe y en segundo lugar, estamos totalmente llanos a conversar con distintos actores de nuestro partido para poder incorporar a personas al diálogo dentro de la mesa. No tenemos inconveniente en esto».

– Han habido peticiones para que la directiva salga, ¿cómo toman esas peticiones de renuncia? «Yo lamento que la forma de comunicarnos sea a través de cartas públicas, previendo que estas vienen de grandes personeros del partido y nuestros teléfonos siempre han estado disponibles para el contacto, para el llamado y yo voy a tratar de contactarme con ellos para conversar y dialogar respecto a los desafíos de la DC. Pero con altura de miras y no utilizar vías públicas para generar más crisis».

Sobre la carta de 600 militantes aún no la recibimos (…) No nos vamos a quedar en la pequeñez política, si llega la carta la vamos a recibir y sacar el mejor insumo que nos pueda proporcionar y la directiva no va a renunciar, porque es la única institucionalidad vigente del partido, fue electa en abril de este año. Fuimos electos en una votación donde participaron casi 12 mil militantes y casi 6 mil personas votaron por nosotros».

– ¿Ustedes no sienten que queden debilitados tras el triunfo del Rechazo, porque que se la jugaron por el Apruebo. No debería tener costos para ustedes como dirigencia del partido? «Creemos que no, porque en definitiva no fue una derrota de la Democracia Cristiana, lo fue de un texto constitucional y de una Convención que no tuvo la capacidad esta última de promover las bondades del texto. Nos sumamos al texto, porque creíamos que entre la actual Constitución y la nueva propuesta habían diferencias abismantes que nos hacen creer que el texto debía mejorarse, pero que era el más adecuado para avanzar en un país más justo…

La definición de aprobar el nuevo texto constitucional no fue de nuestra mesa, sino de la Junta Nacional del partido y distintos actores políticos participaron, por tanto, no podemos atribuirnos la responsabilidad exclusiva. Aquí no hay una derrota electoral del partido, porque la hemos tenido en las últimas elecciones, el 2021 con el número de parlamentarios y de muy pocos constituyentes, esas son derrotas electorales del punto de vista político. Lo otro es una derrota de una misión de país (…) que nos golpea en lo político, porque es una visión de país, pero no la podemos considerar una derrota electoral de esta mesa».

– ¿Qué va a pasar con las peticiones de expulsión de los parlamentarios que apoyaron el Rechazo? «La DC como institución no ha promovido la expulsión de ningún camarada, no ha sido ningún miembro de la mesa que haya hecho alguna denuncia sobre la falta disciplino de algunos camaradas. Hay una institucionalidad que es autónoma, que es el Tribunal Supremo del partido que debe pronunciarse en aquellos casos. Y con nuestros parlamentarios y parlamentarias más allá de las diferencias políticas, creemos que tenemos que buscar un punto de encuentro donde dialoguemos y tenemos una real disposición a aportar al partido y a las políticas públicas de Chile». ¿Encontraste algún error? Avísanos

