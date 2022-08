Presidente Geisel mandou o «Portugal das colónias» passear

Entornointeligente.com /

As relações do Brasil com Portugal começaram a mudar no dia 20 de Novembro de 1973, cinco meses antes da Revolução dos Cravos . O general Ernesto Geisel era o Presidente eleito (indirectamente) e havia acabado de conversar com o embaixador do Brasil em Lisboa, o professor Luiz Antônio da Gama e Silva. Mesmo tendo sido o redator do Ato Institucional n.º 5 que em 1968 radicalizou a ditadura brasileira, «Gaminha» dera ao general um quadro sombrio da situação portuguesa. A ossificação do regime, a guerra nas colónias e uma certa inquietação militar preocupavam-no.

LINK ORIGINAL: Publico

