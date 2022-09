Presidente Gabriel Boric tras triunfo del Rechazo en el Plebiscito Constitucional: «Hay que escuchar la voz del pueblo»

Entornointeligente.com /

El Mandatario reconoció la derrota del Apruebo en la crucial elección de este domingo y manifestó: «Hay que escuchar la voz del Pueblo». Pero no solo este día, dijo, «sino de todo lo acontecido en estos últimos años». De acuerdo al jefe de Estado, no se deben olvidar las razones por las que se llegó a este plebiscito. «Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo», agregó, confirmando que mañana se reunirá con los presidente de ambas Cámaras del Congreso para avanzar en «aliviar» ese malestar. Además, el jefe de Estado aseguró que esta semana iniciará conversaciones para recoger propuestas de todos los sectores comprometidos con un nuevo proceso constituyente. «Esta decisión de los chilenos exige a nuestras instituciones que trabajemos con más empeño, con más respeto hasta llegar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país», comentó, tras conocerse los resultados del Servel que dieron como ganadora a la opción del Rechazo. [ACTUALIZADA] Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

«Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara». Así comenzó el discurso del Presidente Gabriel Boric, tras conocerse los resultados del Plebiscito de Salida de la propuesta de Nueva Constitución. El texto emanado de la primera Convención Constitucional del país fue rechazado en todas las regiones con holgura y el Mandatario confirmó que iniciará las conversaciones con el sector triunfante y con el Congreso para continuar con el proceso constituyente.

Tras agradecer al Servel, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los vocales de mesa y apoderados, y a todos los ciudadanos que participaron en la crucial elección, el Mandatario sentenció que «este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta». «Así lo ha visto y reconocido el mundo entero: un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos», dijo Gabriel Boric, asegurando que «el esfuerzo realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia y cuando es necesario volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas».

Récord democrático: con la totalidad de las mesas escrutadas, se proyecta una participación electoral de 13 millones de personas El Rechazo se impone con holgura y dirigentes políticos de Chile Vamos y centroizquierda se comprometen con la continuidad del proceso El mensaje del pueblo chileno, para el Presidente Boric, «es que no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile, y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas». Esta decisión, añadió, «exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país».

«El maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado», planteó el jefe de Estado, afirmando que «como Presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio». Y es que, a juicio del Presidente Boric, «hay que escuchar la voz del pueblo, pero no sólo de este día sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido».

«No olvidemos por qué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. También, quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación, debemos ser autocríticos sobre lo obrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos, y debemos estar a la altura de este llamado», complementó.

En ese sentido el Mandatario se comprometió a poner todo de su parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, «un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana». Con este fin, adelantó, mañana a primera hora se reunirá con los presidentes de ambas Cámaras y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esa dirección y, durante la próxima semana, «llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo Proceso Constituyente».

El Presidente Boric confirmó que ya ha conversado con algunos actores del Rechazo y, más allá de las legítimas diferencias, se mostró convencido de que prevalece la voluntad de diálogo y encuentro. «No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas interminables. Y es que nuestros compatriotas, quienes nos están viendo hoy día en sus casas, no entenderían que los responsables políticos, en lugar de atenuar sus incertidumbres, se las acentuáramos».

«Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia, y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. Contarán conmigo plenamente para la tarea de facilitar este entendimiento del que, por cierto, el Congreso Nacional deberá ser el gran protagonista», sostuvo Boric, señalando que «tenemos la oportunidad presente de erigir las bases de un nuevo Chile, que recogiendo lo mejor de nuestra historia, nos embarque en un recorrido que nos fortalezca como país y como comunidad».

«Ya antes hemos superado divisiones difíciles y heridas profundas. Lo hicimos en 1818, en 1859 y en 1891. Lo hicimos también en 1925 después de años turbulentos. Nos reencontramos en 1988 después de años de enfrentamiento y oscuridad. Hoy lo volveremos a hacer. No tengo ninguna duda de ello», manifestó el Presidente, declarando que «no partimos de cero», ya que «son muchos los acuerdos que hoy día tenemos».

El jefe de Estado dijo ser consciente de que «los desafíos de nuestro país no se agotan en la cuestión constitucional». Y como Gobierno «tenemos la obligación de atender las demandas de nuestros compatriotas en su vida diaria».

«Sé que esperan respuestas y soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de viviendas, el aumento del costo de la vida, la falta de apoyo a los cuidados, la reactivación de nuestra economía, las eternas listas de espera en salud, la calidad de la educación y las bajas pensiones. Hoy, Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro, porque es un futuro esplendor el que nos espera», concluyó el Presidente de la República.

«Ustedes lo saben, es cuando actuamos en unidad, cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. A eso, a volver a encontrarnos para hacer grande a nuestra patria, es a lo que les invito», finalizó Gabriel Boric.

