Presidente Gabriel Boric reitera que, gane el Apruebo o el Rechazo, se la va a jugar por una nueva Constitución

Entornointeligente.com /

Durante la última fase de su gira en tren por la zona centro sur del país, el Mandatario fue consultado por un medio local, respecto de lo que espera para el día después del plebiscito del 4 de septiembre. El jefe de Estado adelantó lo que ocurrirá en caso de que gane cualquiera de las dos opciones, e hizo un llamado a la unidad sin importar el resultado. «Si es que gana el Rechazo, vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva convención (…) y si gana el Apruebo vamos a tener que hacer mejoras, hacer reformas». Junto con respaldar al Servel, Gabriel Boric sostuvo que «no pueden haber vencedores y vencidos; tenemos que volver a encontrarnos en torno a nuestras reglas fundamentales y en torno a algo que pareciera que es consenso». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Presidente Gabriel Boric pidió respetar el resultado del plebiscito sobre la propuesta de nueva Constitución «sea cual sea» y mostró su respaldo al Servicio Electoral (Servel).

«Sea cual sea el resultado, nosotros vamos a respetar y hacer respetar el resultado que los chilenos y chilenas decidan el 4 de septiembre», dijo el Mandatario en una rueda de prensa en el sur del país en medio de una gira regional.

También te puede interesar:

Presidente Boric en la línea de fuego Presidente Boric garantiza que acuerdo oficialista para reformas a la nueva Constitución se «implementará» Declaraciones del Presidente Boric sobre nuevo proceso constituyente si gana el Rechazo impactan en comunidad de indecisos El jefe de Estado reiteró su punto, en entrevista con Radio Macarena de Chillán, aseverando que «yo me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución, ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo».

«Quiero decir que ambas opciones son legítimas, si es que gana el Rechazo, vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención, eso va a tomar, por cierto más tiempo», señaló. Y agregó: «Pero, el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución, que sea escrita de manera democrática, paritaria, con más participación de lo que se hizo tradicionalmente, y por cierto, la Constitución del 80».

Gabriel Boric dijo que «si gana el Apruebo, vamos a tener que hacer mejoras, hacer reformas, vamos tener que convocar, en donde yo me voy a plantear desde un posición de humildad».

«Acá no pueden haber vencedores y vencidos. Tenemos que volver a encontrarnos en torno a nuestras reglas fundamentales, y en torno a algo que pareciera que es consenso hoy día: que Chile tiene que avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, en donde ciertos aspectos de la vida, como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, no sean el negocio que son hoy día, sino que sean derechos que no dependan de la cantidad de plata que uno tenga en el bolsillo», complementó el Presidente de la República, concluyendo que «para eso yo me la voy a jugar, para eso está nuestro Gobierno totalmente desplegado, y eso es lo que vamos a liderar después del 5 de septiembre».

Las declaraciones de Boric se producen horas después de que el diputado ultraderechista Gonzalo de la Carrera desatara la polémica al denunciar un posible fraude en la votación de dentro de dos semanas, una de las más polarizadas de la historia reciente.

El parlamentario reclamó esta semana al Servicio Electoral (Servel) por la aparición de personas fallecidas en el padrón y la noche del jueves publicó una controvertida imagen en Twitter de un cementerio con familiares visitando a sus muertos.

La fotografía iba acompañada del mensaje «El ApruEVO y el Servel haciendo puerta a puerta», en referencia al apoyo del expresidente boliviano Evo Morales a la nueva Constitución.

«Hay un sector de la derecha en Chile que está repitiendo lo mismo que ha hecho un sector de la derecha en América Latina, Bolsonaro lo está haciendo actualmente (…) y lo hizo Trump en su momento, que terminó con el asalto al Capitolio», aseguró Boric.

«Los demócratas vamos a defender la democracia y vamos a respaldar al Servel», añadió.

Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas el próximo 4 de septiembre para decidir si desean aprobar la nueva Constitución o mantener la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.

La derecha y parte de la centroizquierda votará en contra al encontrar el nuevo texto, mientras que la izquierda está haciendo campaña a favor del «Apruebo», aunque se ha comprometido a alcanzar un gran pacto para reformar los aspectos más conflictivos.

La nueva norma declara a Chile un Estado social de derecho y consagra derechos como salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua.

El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más controversia.

Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto, pero las principales encuestas señalan una mayor preferencia ciudadana hacia mantener la ley actual.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com