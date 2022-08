Presidente Gabriel Boric: «Intento de la derecha de deslegitimar al Servel es de manual de quienes desconfían de la democracia»

Entornointeligente.com /

El Mandatario aseguró que como Gobierno apoyarán firmes «nuestra institucionalidad electoral». Además, recordó que se deben revisar los locales de votación en la página del Servel y que el voto en el plebiscito del 4 de septiembre es obligatorio, «porque es un derecho y a la vez un deber».

El Presidente Gabriel Boric dijo que las críticas de la derecha hacia al Servicio Electoral (Servel) son «de manual» de quienes desconfían de la democracia, luego que el diputado Gonzalo de la Carrera publicó en su cuenta de Twitter una cuestionada consigna en contra del Apruebo criticando al organismo presidido por Andrés Tagle.

«Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia. Como Gobierno apoyaremos firmes nuestra institucionalidad electoral», señaló el Mandatario, recordando que se debe revisar el local de votación en la página del Servel y que el voto en el la elección del próximo 4 de septiembre es obligatorio, «porque es un derecho y a la vez un deber».

«Todos somos protagonistas de la historia que estamos escribiendo. Seguimos», añadió el Presidente Boric.

Servel explica aparición de personas fallecidas en padrón electoral del plebiscito de salida Presidente del Servel se declara «preocupado» por noticias falsas que ponen en entredicho imparcialidad del organismo Por controversiales dichos, diputado Gonzalo de la Carrera será llevado al Tribunal de Ética de la Cámara Cabe mencionar que un grupo de diputadas del Partido Comunista (PC) anunció que recurrirán a la comisión de Ética de la Cámara Baja para denunciar a su par Gonzalo de la Carrera (Ind. exRepublicano), luego de que este hiciera una referencia a la acusación que él mismo ha impulsado en los últimos días y que ha sido considerada como un insulto: envió un oficio al Servel para que el organismo explique la existencia de Detenidos Desaparecidos en dictadura que aún aparecen habilitados para sufragar.

El exrepublicano afirmó que «no podemos confiar en el Servel y que el gobierno con toda su maquinaria intentará robarse la elección».

El Servel explicó que esto se debe a que existe la figura de «desaparición forzosa permanente» y, como al no aparecer sus cuerpos no se puede declarar como fallecida a esa persona, no se puede sacar del padrón. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Gonzalo de la Carrera se burlara del «puerta a puerta» del Apruebo, adjuntando una imagen en la que familiares visitan a sus fallecidos en el cementerio.

