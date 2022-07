Presidente Gabriel Boric descarta que investigación de Contraloría afecte al plebiscito: «No empaña la campaña de voto informado»

Entornointeligente.com /

Tras las denuncias de la oposición por intervencionismo electoral y luego de que Contraloría decidiera iniciar una investigación especial, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la acción del organismo. «La recibimos muy bien porque Contraloría tiene que hacer su pega, que es fiscalizar, y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría y, por lo tanto, que las instituciones funcionen», manifestó. En la misma línea, el Mandatario apuntó que la indagatoria «no empaña la campaña de voto informado». «Yo estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar, y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 04 de septiembre informados», complementó. Por otro lado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que «podemos garantizar absolutamente que estamos respetando la prescindencia y que no hay ninguna irregularidad». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la investigación especial anunciada por la Contraloría en el marco de la campaña informativa del Gobierno «Chile Vota Informado» de cara al plebiscito de salida del próximo 04 de septiembre.

«La recibimos muy bien, porque Contraloría tiene que hacer su pega, que es fiscalizar, y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría y, por lo tanto, que las instituciones funcionen», indicó.

Te puede interesar también:

Contraloría inicia investigación especial contra el Gobierno tras denuncias por intervencionismo electoral: Jackson espera que se despejen dudas Contralor responde a la oposición por demoras en denuncias de intervencionismo: «Es no conocer cómo funcionan estas situaciones» En la misma línea, el Mandatario manifestó que «Contraloría va a encontrar en nuestro Gobierno toda nuestra disposición para colaborar», apuntando que «tenemos la convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar del proyecto de nueva Constitución es justamente informar».

«Yo he dicho que ambas opciones el 04 de septiembre son legítimas y que el 04 de septiembre tiene que decidir de manera informada sobre un estudio razonado del texto y ojalá no sobre mentiras y fake news «, complementó.

Asimismo, sostuvo que están disponibles para «lo que haya que corregir».

«No tengo duda de que el espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información, lo que pasa es que hay algunos que les molesta», manifestó.

Por otro lado, el jefe de Estado fue consultado sobre si la investigación del ente fiscalizador podría afectar a la campaña del Gobierno sobre el plebiscito, a lo que el Mandatario respondió que «no empaña la campaña de voto informado».

«Creo que cuando hay gente, o hay sectores que tratan de evitar que la gente se informe, a la gente le dan más ganas de informarse», declaró.

«Yo estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar, y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 04 de septiembre informados», adicionó.

El Mandatario fue tajante al señalar que no conversará con el Contralor, Jorge Bermúdez, ya que «no corresponde que hable con el en estos casos», pero que si «lleva adelante una fiscalización, es autónomo. Insisto. Todo nuestro respeto a la pega de Contraloría».

Cabe destacar que estas declaraciones se dieron luego de que el Contralor respondiera a las críticas de la oposición, quienes lo acusan de demorarse en llevar a cabo acciones ante las denuncias de una supuesta falta de prescindencia por parte del Ejecutivo en la campaña que está llevando a cabo para informar a la ciudadanía de cara al plebiscito de salida.

«Hay que llamar un poquito a la calma. Nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y, por lo tanto, no nos exijan que actuemos intempestivamente», expresó Bermúdez en horas de esta mañana.

La ministra vocera de Gobierno, Camilla Vallejo, también se refirió a la investigación del ente fiscalizador, y aseguró que desde el Ejecutivo se encuentran respetando la prescindencia y que entregarán la «información correspondiente» para colaborar con el organismo.

Sobre las denuncias de intervencionismo de la derecha, Vallejo indicó que «sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas. Y cuanto antes mejor, así que para nosotros es una buena noticia y vamos a colaborar».

«Podemos garantizar absolutamente que estamos respetando la prescindencia y que no hay ninguna irregularidad», sentenció.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com