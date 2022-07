Presidente Gabriel Boric condena incidentes a las afueras del Instituto Nacional: «La violencia nunca es el camino»

Entornointeligente.com /

Luego de los incidentes registrados al exterior del establecimiento, el Presidente Gabriel Boric enfatizó que «el Gobierno no ampara la violencia, no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que eso cada vez más gente lo tiene claro». «Quienes insistan en esa vía se equivocan», complementó. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó los incidentes registrados durante la mañana de este lunes a las afueras del Instituto Nacional, donde los denominados «overoles blancos» y otros estudiantes instalaron barricadas y lanzaron artefactos incendiarios a locales comerciales del sector.

«El Gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que eso cada vez más gente lo tiene claro», apuntó.

Según información de La Tercera , la situación se produjo en el marco del retorno a clases, en donde un menor de edad fue detenido y posteriormente trasladado a la 48° Comisaría De Asuntos De La Familia en la comuna de Santiago.

Tras liderar la adjudicación de nuevos Centros Diurnos Comunitarios para Personas Mayores, el Mandatario condenó los hechos y señaló que la persona detenida «tiene que hacerse responsable de sus acciones».

Además, enfatizó que «quienes insistan en esa vía se equivocan», agregando que «desde el Gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia».

En la misma línea, el Mandatario mencionó políticas públicas que ha impulsado el Ministerio de Educación para abordar las demandas de los estudiantes.

«Hemos lanzado desde el Ministerio de Educación el plan Habilidades para la Vida y un plan también de infraestructura, porque muchos de los problemas que hay en los liceos tienen que ver con infraestructura», manifestó.

Para esto, aseguró la existencia de una «inversión significativa» desde el Mineduc con la finalidad de «mejorar las condiciones de estudio, tanto de profesores como de estudiantes».

«Así estamos respondiendo a las legítimas demandas que existen, pero la violencia nunca es el camino», concluyó.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com