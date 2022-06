Presidente Gabriel Boric asiste a velorio de carabinero fallecido tras ser baleado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Entornointeligente.com /

A menos de cinco horas de su llegada de la gira internacional, el Presidente Gabriel Boric, en conjunto con la ministra del Interior, Izkia Siches y el líder del Senado, Álvaro Elizalde, arribaron al velorio del funcionario de Carabineros que perdió la vida tras recibir un impacto balístico en su cabeza en el marco de una fiscalización en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En la instancia, la secretaria de Estado indicó que «hemos presentado una querella que pretende sumarse a las acciones investigativas y no terminaron nuestros esfuerzos en encontrar a los responsables de este lamentable homicidio. Extendemos nuestra dolencia a la institución». Por su parte, el padre de la víctima, manifestó que «me he sentido apoyado por la institución a la cual mi hijo siempre anheló. Hoy día no tengo pena, tengo rabia, no es posible que sigamos permitiendo que las autoridades, que son las encargadas de mantener la seguridad interna del Estado, no cuenten con el apoyo que necesitan». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Este sábado en la Iglesia Institucional, se llevó a cabo el velorio de del cabo segundo de Carabineros David Florido Cisterna, quien falleció el pasado viernes tras recibir un impacto balístico en su cabeza en el contexto de una fiscalización en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

A la ceremonia llegaron familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carabineros. A la instancia arribó también el Presidente de la República, Gabriel Boric, que a tan solo cinco horas de haber llegado al país, tras su gira internacional en la Cumbre de las Américas, se hizo presente.

También se hizo presente la ministra del Interior, Izkia Siches, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde y el director nacional de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

«Hemos presentado una querella que pretende sumarse a las acciones investigativas y no terminaremos nuestros esfuerzos en encontrar a los responsables de este lamentable homicidio. Extendemos nuestra dolencia a la institución de Carabineros», sostuvo la secretaria de Estado.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lamentó que «hoy nuevamente hemos tenido que doblegarnos frente a la adversidad, violencia y delincuencia que destruye nuestra sociedad y que nos arrebata la vida de un camarada. David ayer no se encontró con este procedimiento policial, no fue causa de la fortuna, él acudió a apoyar y a cuidar a quienes denunciaron que personas armadas estaban en ese lugar».

En tanto, el padre del cabo Florido afirmó que impuso una querella criminal «en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de Homicidio de Carabinero en Ejercicio en ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, en grado de consumado, en la persona de mi hijo».

«Me he sentido apoyado por la institución a la cual mi hijo siempre anheló. Hoy día no tengo pena, tengo rabia, no es posible que sigamos permitiendo que las autoridades, que son las encargadas de mantener la seguridad interna del Estado, no cuenten con el apoyo que necesitan», sentenció.

