Presidente fija “carta de navegación” para últimos meses de mandato y defiende gestión de la pandemia en cuenta pública

En la última cuenta pública de su segunda administración, el Presidente Sebastián Piñera fijó este martes una "carta de navegación" por lo que serán los últimos casi diez meses que le restan de mandato. Al mismo tiempo que defendió la gestión de su gobierno en el combate de la pandemia contra el coronavirus.

Pero el Mandatario inició su discurso recordando los aportes que hicieron también los gobiernos que lo antecedieron, desde el ex Presidente Patricio Aylwin, pasando po r Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet: “Estos avances y progresos, con sus luces y sombras, son reales y debemos no sólo reconocerlos, sino también valorarlos. Fueron fruto del esfuerzo, aporte y visión de varias generaciones de chilenas y chilenos y de gobiernos de distintos signos políticos, que nos permitieron crecer, reducir la pobreza, dar paso al surgimiento de una amplia clase media y crear nuevas oportunidades donde antes no existían”.

Con ello, indicó que “estas tres décadas de progreso también dejaron grietas y personas postergadas, que debemos reconocer y acoger. Ellas hoy nos interpelan y con justa razón”.

En ese contexto, Piñera expresó que “la crisis que se manifestó el 18 de octubre sigue latente”, añadiendo más adelante que “en octubre del año 2019, se manifestó en nuestro país un profundo dolor que tenía sus raíces en las grietas y postergaciones de décadas anteriores . Escuchamos con atención la voz de las personas y repensamos con humildad nuestras prioridades, para responder al momento histórico que comenzaba a vivir Chile”.

Carta de navegación

El Presidente manifestó que “como Gobierno nos quedan más de 9 meses de mandato. Tenemos una carta de navegación que recoge las necesidades y prioridades de la gente, y también las prioridades y compromisos de nuestro Gobierno”.

De este modo, Piñera precisó que lo primero será “enfrentar y superar la pandemia del Coronavirus”; segundo, el “seguir fortaleciendo la Red de Protección Social y de apoyo a las familias y las Pymes, que mantendremos durante todo el tiempo que sea necesario” y tercero, “promover la recuperación de los empleos y oportunidades y la reactivación de la economía”.

En cuarto lugar, Piñera planteó el “fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana” y en quinto lugar, “asegurar un proceso constituyente y electoral democrático, participativo y seguro”.

Combate a la pandemia

Además, de pedir un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia del coronavirus, el Mandatario defendió la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria, recalcando que “producto de la pandemia del coronavirus, nuestra reacción fue decidida y oportuna. Adoptamos tempranamente, con el mejor conocimiento existente en cada momento, y siguiendo las recomendaciones de los expertos nacionales y extranjeros, la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de los países que primero debieron enfrentar la pandemia, las medidas necesarias para combatir este virus.”.

“sin duda nos hemos equivocado. Muchas personas han sentido rabia y frustración por no siempre recibir las ayudas que necesitaban en el momento oportuno y a ellos les pedimos perdón. Pero nos hemos desvelado y hecho todo lo que está a nuestro alcance para buscar soluciones justas y responsables a la inmensa cantidad de problemas y dificultades que han debido enfrentar las familias chilenas” Sebastián Piñera “Entre estas medidas destacan la integración y fortalecimiento de los sistemas público y privado de salud, la temprana compra de ventiladores mecánicos, el fortalecimiento sustancial de las Unidades de Cuidados Intensivos, el establecimiento de la alerta sanitaria, la protección de nuestras fronteras, la compra de equipos de protección para el personal de la salud y la población en general”, sostuvo.

Y agregó que “también pusimos en marcha el Plan Paso a Paso para ampliar o restringir, de acuerdo a las necesidades sanitarias, las libertades y movilidad de nuestros ciudadanos. Además, implementamos un Sistema de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, para controlar la difusión del virus y una Red de Residencias Sanitarias, para aislar a las personas contagiadas”.

Por otra parte, Piñera destacó que “otra medida fundamental fue el proceso de negociación y adquisición temprana de vacunas. Esta fue una tarea llena de riesgos y dificultades. Al comienzo debimos buscar y negociar la compra de vacunas que todavía estaban en desarrollo, cuyas pruebas clínicas todavía no se habían completado y que aún no contaban con autorizaciones de los organismos sanitarios especializados. Lo hicimos, porque lo más importante, era proteger y salvar las vidas de los chilenos”.

“Concentramos nuestros esfuerzos de adquisición en cuatro vacunas que nos parecieron las más promisorias: Pfizer-Biontech, Sinovac, Astrazeneca-Oxford y Cansino, todas ellas ya aprobadas por el Instituto de Salud Pública. Hoy la OMS aprobó la vacuna Sinovac”, apuntó.

De este modo, precisó que ” esta semana llegaremos a 11 millones de personas vacunadas con una dosis, lo que representa a más del 70% de la población objetivo. Estos esfuerzos y resultados no sólo ponen a Chile entre los tres países del mundo que más rápido han avanzado en la vacunación, sino que mucho más importante, han permitido proteger la salud, y sin duda lo más importante, han salvado muchas vidas”, añadiendo que “¡el no vacunarse es un acto de irresponsabilidad. El vacunarse es también un acto de solidaridad!”.

No obstante, ante la crisis reconoció que “sin duda nos hemos equivocado. Muchas personas han sentido rabia y frustración por no siempre recibir las ayudas que necesitaban en el momento oportuno y a ellos les pedimos perdón. Pero nos hemos desvelado y hecho todo lo que está a nuestro alcance para buscar soluciones justas y responsables a la inmensa cantidad de problemas y dificultades que han debido enfrentar las familias chilenas”.

Otros anuncios

Además, Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para crear un “Fondo de Salud Extraordinario por US $2 mil millones, para financiar la lucha contra el covid-19 y sus secuelas”, junto con “fortalecer los servicios y cobertura del Hospital Digital y reducir las listas de espera, especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías”.

Uno de los anuncios que marcaron la cuenta pública fue la decisión de poner urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario “que lleva años en el Congreso”. “Esta vez es el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas”, enfatizó.

También informó la idea de crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, distinto y separado del Ministerio del Interior, así como la creación de una “una Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos”.

Respecto al proceso constituyente, Piñera manifestó que “en los próximos días convocaré a la instalación de la Convención Constituyente paritaria y con representación de nuestros pueblos originarios. A partir de ese día, los 155 convencionales tendrán la noble misión de acordar y proponer una nueva Constitución para Chile, que nos permita renovar nuestro pacto social, la que deberá ser ratificada mediante un Plebiscito. En el ejercicio de sus facultades, esta Convención debe respetar rigurosamente los límites y reglas de su mandato”.

