Presidente e vogal da EMEL apresentaram demissão à Câmara de Lisboa

O presidente do Conselho de Administração da EMEL , Luís Natal Marques, e o vogal Nuno Pina renunciaram aos cargos «por novos desafios profissionais», decisão que já foi aceite pelo presidente da Câmara de Lisboa, anunciou nesta quinta-feira a empresa municipal.

«A renúncia aos cargos, a pedido dos próprios no passado mês de Junho, foi aceite pelo presidente da autarquia [Carlos Moedas (PSD)] e torna-se efectiva a partir da tomada de posse do novo Conselho de Administração ou a partir de 01 Agosto, de acordo com a lei», informou a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), em comunicado.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial do gabinete de imprensa da empresa municipal indicou que a demissão de Luís Natal Marques e de Nuno Pina aos cargos que ocupavam no Conselho de Administração da EMEL não está relacionada com as recentes greves dos trabalhadores, mas «por novos desafios profissionais», sem ligação à Câmara de Lisboa.

Em comunicado, a empresa refere que «o presidente cessante deixa um profundo agradecimento a todos os trabalhadores da EMEL pelo esforço e empenho nas funções desempenhadas nestes últimos anos».

Luís Natal Marques realçou o crescimento da empresa, que evoluiu de «mera gestão do estacionamento» para actuar nas várias dimensões da mobilidade, ao serviço dos cidadãos da cidade de Lisboa, afirmando-se hoje como «um agente de mobilidade abrangente».

