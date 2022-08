Presidente dos EUA anuncia pacote de ajuda para Ucrânia no valor de 3 mil milhões de euros

Entornointeligente.com /

Os Estados Unidos vão enviar um pacote de ajuda de «longo prazo» à Ucrânia no valor de 2,98 mil milhões de dólares, o que corresponde no câmbio atual a três mil milhões de euros. O pacote foi anunciado pelo presidente, Joe Biden, no dia em que os ucranianos comemoram o dia da independência da União Soviética decretada em 1991, além de coincidir com os seis meses da invasão russa à Ucrânia.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o chefe de Estado norte-americano esclareceu que o pacote de ajuda vai permitir que a Ucrânia possa comprar sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, 'drones' (aeronaves não tripuladas) e outros equipamentos «para garantir que possa continuar a defender-se a longo prazo».

De notar que este pacote de apoio tem como objetivo ajudar a Ucrânia quanto à sua posição defensiva de médio longo a longo prazo, diferenciando-se desta forma da maioria dos restantes financiamentos, tal como tinham avançado ontem responsáveis governamentais norte-americanos em anonimato e citados pelas agências internacionais.

Os Estados Unidos, até à data, já forneceram cerca de 10,6 mil milhões de dólares (cerca de 10,7 mil milhões de euros, ao câmbio atual) em ajuda militar à Ucrânia desde o início do Governo Biden, incluindo 19 pacotes de armas retirados diretamente dos 'stocks' do Departamento de Defesa desde agosto de 2021.

Ainda na mesma mensagem, Biden disse que o povo ucraniano «inspirou o mundo com a sua extraordinária bravura e dedicação à liberdade», permanecendo «determinado e forte diante da invasão em grande escala da Rússia».

«Os Estados Unidos da América estão comprometidos em apoiar o povo da Ucrânia enquanto ele continua a luta para defender sua soberania», reforçou o presidente.

Ao mencionar o dia da independência, Biden considerou este dia «agridoce para muitos ucranianos, pois milhares foram mortos ou feridos, milhões foram deslocados das suas casas e muitos outros foram vítimas de atrocidades e ataques russos (…)».

«Mas seis meses de ataques implacáveis apenas fortaleceram o orgulho dos ucranianos de si mesmos, no seu país e nos seus trinta e um anos de independência», frisou.

