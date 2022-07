Presidente do Sri Lanka foge da residência oficial antes de ser invadida por manifestantes

Entornointeligente.com /

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fugiu este sábado da sua residência oficial em Colombo minutos antes desta ter sido invadida por manifestantes em fúria, disse à AFP uma fonte do Ministério da Defesa do país.

A cadeia privada de televisão Sirasa mostrou imagens dos manifestantes em fúria a invadirem o palácio presidencial, até agora fortemente protegido pelos militares. Alguns dos invasores chegaram mesmo a tomar banho na piscina da residência do chefe de Estado.

Subscrever A mesma fonte da Defesa indicou que Gotabaya Rajapaksa se mantém como presidente do Sri Lanka e que está agora sob proteção pelas Forças Armadas num local secreto.

O primeiro-ministro do Sri Lanka convocou este sábado uma reunião de emergência após a fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa da sua residência oficial. Ranil Wickremesinghe convocou o governo para discutir uma «resolução rápida» desta crise política.

O líder do executivo, considerado o próximo na linha de sucessão se o presidente se demitir, convidou os líderes dos partidos políticos a juntarem-se ao encontro, e também apelou a uma reunião de emergência do parlamento para discutir a crise, informou o seu gabinete.

