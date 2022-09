Presidente do Sindicatos dos Jornalistas: «Uma pergunta não é um ilícito»

Entornointeligente.com /

A polémica estalou na semana passada quando o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um procedimento disciplinar a uma jornalista da Sport TV. Tudo porque esta, na flash interview que se seguiu ao jogo entre o Sporting e o Desportivo de Chaves, questionou o treinador «leonino», Rúben Amorim, sobre um tema não directamente relacionado com a partida que tinha acabado de finalizar. Foi o suficiente para o delegado ao jogo do Sporting fazer queixa , levando o delegado da Liga a mencionar a situação no seu relatório por, alegadamente, este procedimento violar o estipulado no regulamento da competição. A hipótese da jornalista poder ser punida gerou uma onda de contestação generalizada, com o Sindicato dos Jornalistas a ser uma das entidades que levantou a sua voz.

