A presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Maria Adelaide Franco, demitiu-se na sequência das dúvidas relacionadas com o facto de ter acumulado subsídio de desemprego com actividades não remuneradas para a empresa que a despediu e da qual era sócia maioritária.

