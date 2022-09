Presidente del Congreso llama a caminar juntos por el desarrollo de los países andinos

Entornointeligente.com /

Fue durante su discurso de inauguración del Primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino, que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo peruano y que es organizado por el Comité Internacional de Derecho Comunitario, que preside el parlamentario andino Gustavo Pacheco. La realización del evento fue destacada por el titular del Parlamento porque -dijo- se realiza en el marco de los 200 años del Primer Congreso Constituyente del Perú, y porque permitirá evaluar los logros del sistema normativo de integración de la Comunidad Andina, así como la visión comparativa con otras experiencias de procesos de integración en el mundo. Indicó que el Parlamento Andino contribuye a cimentar más la unión latinoamericana, ya que a sus pueblos los unen lazos profundos e históricos desde antes de la época de la colonia. También hizo votos para ser una región más segura, más sólida y más desarrollada. Zapata Williams dijo que la integración andina es la consecuencia natural de procesos históricos homogéneos, entre países que comparten un mismo idioma y cuyas diferencias bélicas, que se produjeron en algún momento, han sido superadas inspirándose en el sueño de nuestros libertadores, como Simón Bolívar, que siempre soñó con la patria grande en base a la unidad de nuestros países. Sin embargo, indicó que es importante resaltar que el sueño de Simón Bolívar no debe distorsionarse a partir de discursos ideologizados y de enfrentamiento. «El objetivo transparente de uno de nuestros libertadores debe seguir siendo la inspiración para un proceso de integración que sea justamente para integrar, no para dividir, para hacernos fuertes en la unión, no en la discordia, porque si recogemos la esencia principal de Bolívar, caminaremos hacia el desarrollo integral en beneficio de nuestros pueblos», comentó. Lea también: [ OEA en Lima: 24 estados miembros confirmaron asistencia de cancilleres ] Williams también señaló que los procesos de integración en el mundo han mostrado la capacidad de una visión integral de futuro, superando serias dificultades de países –como en el caso de la Comunidad Europea- que antes se habían enfrentado en guerras mundiales y que tienen diferencias incluso en el idioma. «Les doy la bienvenida al Parlamento peruano que hoy nos acoge para seguir construyendo la Comunidad Andina y para ser dignos de la herencia de nuestros libertadores, porque recogiendo su legado, haremos que el futuro sea más parecido a nuestros sueños», concluyó el titular del Congreso. (FIN) NDP/MRCA/CVC Más en Andina: #Elecciones2022 Hoy es el último día para que los candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 realicen sus cierres de campaña, informó el Jurado Nacional de Elecciones ( @JNE_Peru ). https://t.co/4n8u0KPq2j pic.twitter.com/fgzYszbT8i

