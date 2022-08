Presidente de Uruguay: «No se hicieron las cosas mal» en el caso Marset

Entornointeligente.com /

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró este jueves que, si bien el resultado «molesta» e «indigna», «no se hicieron las cosas mal» en el trámite que otorgó un pasaporte al ahora prófugo narcotraficante Sebastián Marset.

El mandatario, quien se encuentra en el departamento (provincia) de Florida (centro) con motivo del acto oficial por el 197° aniversario del Día de la Independencia del país, dijo a la prensa que «sin perjuicio de que el resultado por vías legales a nadie conforma» las autoridades actuaron «de derecho».

Cuestionado sobre el accionar del Gobierno en la expedición del pasaporte del uruguayo Sebastián Marset, quien hizo la solicitud mientras estaba preso en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por portar documentación paraguaya falsa, remarcó que los funcionarios cuentan con su confianza.

Caso Marset Tras celebrarse este lunes en el Senado uruguayo una interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, Lacalle Pou, que no había hecho declaraciones públicas desde que trascendió el caso, sostuvo que habló con los involucrados antes «para tener cierta tranquilidad».

«Este presidente cuando entendió que tenía que relevar ministros u otras autoridades no es un momento que a uno le guste pero no le tembló el pulso, o sea que si yo hubiera tenido la convicción de una mala actuación lo hubiera hecho y como no lo hice tengo la tranquilidad de que no se hicieron las cosas mal», enfatizó.

Además, aseveró que «no coincide» con las voces opositoras que afirmaron que el hecho manchó la reputación internacional del país.

Los ministros uruguayos Heber y Bustillo defendieron este lunes durante la comparecencia al Senado, convocada por el opositor Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, que la entrega del pasaporte fue un «trámite administrativo» y no político.

Interpelación a senador del FA En una larga sesión que comenzó con la interpelación del senador del FA Mario Bergara, Heber y Bustillo explicaron los detalles por los que, en noviembre de 2021, amparándose en el decreto 129/014, se concedió el pasaporte a Marset, requerido por la Justicia paraguaya por narcotráfico para quien rige desde marzo de 2022 alerta roja de Interpol.

Pese a que la vicecanciller, Carolina Ache, admitió haberse reunido con el abogado de Marset en su despacho, instancia en la que, aseguró, este le preguntó la fecha de envío de la valija diplomática, los ministros declararon que la cúpula política de las carteras desconocía que el pasaporte del delincuente estaba en trámite.

Por otro lado, Heber sí confirmó que su cartera separó preventivamente del cargo e inició una investigación administrativa a Alberto Lacoste, subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), por «priorización a varios pasaportes, entre ellos el de Marset».

A lo que Heber y Bustillo anunciaron que se trabaja en la modificación del decreto que avaló que se le otorgara el documento al narcotraficante, el opositor FA, disconforme con las respuestas, pidió en una declaración retirar la confianza a los ministros.

