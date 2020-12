Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció conferencia de clausura de año en el contexto de la Covid-19

Entornointeligente.com / Desde la región de Moscú, Novo-Ogaryovo en Rusia, el presidente Vladimir Putin respondió a las inquietudes de más de 700 periodistas acreditados para interpelar al mandatario, además, de los centros de llamadas disponibles para recibir las preguntas de la población en general.

Economía Nacional El encuentro, realizado bajo los protocolos sanitarios en el contexto de la Covid-19, inició con una respuesta del presidente sobre lo que fue el año 2020 y los efectos de la pandemia en el ámbito de la economía nacional.

“Tenemos una deuda nacional. Ya era mínimo, 70 mil millones de dólares, si en términos de dólares. Se redujo en 10 mil millones. Pedimos menos préstamos en los mercados extranjeros, pero cumplimos con regularidad todas nuestras obligaciones crediticias”, aseguró el mandatario tras afirmar que la pandemia ha dejado una huella importante en la economía mundial.

Sin embargo, resaltó que Rusia tuvo una caída del PIB menor que “en casi todos los países líderes de Europa, la Unión Europea; menos que en los Estados Unidos de América”, incluyó.

#RUSIA : Presidente Putin ofrece rueda de prensa anual por videoconferencia a más de 700 periodistas nacionales y extranjeros. La mayoría de las preguntas han girado acerca de la lucha contra la #Covid_19 , así como los problemas internos de las regiones del país. @teleSURtv pic.twitter.com/XWoOMUF3jn

? @LisandratlSUR (@LisandratlSUR1) December 17, 2020

Rusia, la Covid-19 y una política exterior humanista En el marco de la pandemia, el presidente ruso destacó la labor de los profesionales de la Salud, y ofreció sus felicitaciones a la población y a todas las autoridades por el despliegue logístico y administrativo para abordar la atención, principalmente en zonas fronterizas, y el levantamiento de los centros de atención inmediata y gratuita para controlar la pandemia en todo el territorio.

“Rusia es uno de los tres líderes mundiales en pruebas y, según la OMS, una de las formas de superar las dificultades asociadas con la propagación de la infección son las pruebas masivas” distinguió el dirigente, tomando en cuenta que Rusia fue el primer país en iniciar el proceso de vacunación masiva el pasado 5 de diciembre.

#Coronavirus : Russia is among the world’s top three countries for COVID testing and the world’s first country to create a coronavirus vaccine

? President of Russia (@KremlinRussia_E) December 17, 2020

Motivo de la crisis sanitaria, Putin hizo un llamado, dentro de la política exterior global, a la adhesión de los principios humanistas, “eliminar al menos varias restricciones – restricciones comerciales, sanciones – en relación con aquellos países y áreas de cooperación que son importantes para superar las consecuencias de la pandemia”.

Aseguró que en medio de las intenciones de señalar a algún culpable, ante la pregunta de una supuesta participación de Rusia en las investigaciones, los esfuerzos deben centrarse en eliminar restricciones a los suministros de medicamentos y equipos médicos así como a capacitar al personal para que estén preparados ante tales situaciones.

Parlamentarias 2021 Ante la futura jornada electoral parlamentaria de Rusia en 2021, las preguntas sobre posibles acciones injerencistas no se hicieron esperar, a lo que Valadimir Putin respondió que esta ha sido una política global que han aplicado no solo en Rusia sino en otros países del mundo y ante esto, es importante la resistencia de la población como resguardo de la soberanía.

Agregó que el país está abierto a recibir a los observadores internacionales, a diferencia de lo ocurrido en la jornada electoral en EE.UU. donde señaló que “la presencia de observadores extranjeros generalmente está prohibida por las leyes estatales”.

pic.twitter.com/BsByrWmY5j

? President of Russia (@KremlinRussia_E) December 17, 2020

El mandatario ruso aprovechó la oportunidad de increpar a los medios internacionales ante las especulaciones de intromisión en elecciones estadounidenses y aseguro que las mismas, al igual que la política interna del país norteamericano, buscan entorpecer las relaciones entre Rusia y EE.UU.

Al respecto de las recientes elecciones en EE.UU., Putin señaló “el recién electo Presidente de los Estados Unidos comprenderá lo que está sucediendo, es una persona con experiencia tanto en política interna como en política exterior.”

Putin hizo hincapié en que se espera “que todos los problemas que han surgido, no todos, al menos algunos de ellos, se resuelvan bajo la nueva administración”.

Asuntos bélicos En el contexto de los asuntos bélicos en los cuales ha tomado participación el país auroasiático, el presiden Vladimir Putin atendió a las interrograntes.

Con respecto a la situación en la región del Donbass, aseguró que se aumentará el apoyo “aplica al mantenimiento de la producción, la resolución de problemas sociales, problemas de infraestructura, etc.” tras concretar que los “Acuerdos de Minsk han sido confirmados por la resolución pertinente del Consejo de Seguridad de la ONU”

Minsk agreements: Kiev lacks the political courage to settle the conflict in Donbass. We will increase our support for the region

? President of Russia (@KremlinRussia_E) December 17, 2020 Aseguró que “unilateralmente, nada se puede revisar, hay que respetar a la otra parte que firmó este documento, es decir, a los representantes de Donbass”.

Ante el tema de Nagorno Karabaj Valdimir Putin indiicó que “El conflicto no fue causado por injerencias externas; las tensiones se han ido acumulando durante años” a la par que indicó que “Rusia podría ampliar su fuerza de mantenimiento de la paz, sujeto al acuerdo de todas las partes”.

