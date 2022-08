Presidente de Rancagua Sur hace sus descargos tras batalla campal con hinchas de Colchagua en Tercera División

Entornointeligente.com /

Bochorno en la Tercera División. El partido entre Colchagua y Rancagua Sur, disputado en San Fernando, acabó en una batalla campal entre jugadores e hinchas.

El presidente de los rancagüinos, Jonathan Zamorano, habló de lo ocurrido. Apuntó a los hinchas de Colchagua.

«Luego que el árbitro finalizó el encuentro, los jugadores de nuestro equipo se iban al camarín y pasó la barra de Colchagua y le pegaron con una piedra a un jugador y a otro le pegaron con un palo. Ahí los jugadores se vieron amedrentados y se defendieron de un ataque. La barra de Colchagua la que quiso matar a nuestros jugadores», expresó en entrevista con radio ADN.

Los problemas comenzaron antes de que irrumpieran los hinchas en el campo de juego. Hubo una encendida trifulca entre los jugadores al término del encuentro.

«Nosotros quedamos como los malos de la película, pero si usted en su casa tomando once y entra a alguien a su casa usted tiene que defenderse. Yo no avalo la violencia, pero no voy a dejar que me peguen o que me maten», comentó Zamorano.

El timonel de Rancagua Sur también reflexionó sobre la violencia y las barras.

«Las barras no respetan a nadie, es gente que está bajo los efectos del alcohol y las drogas. Fue un partido muy bueno, donde los equipos buscaban el triunfo y no tenía por qué ocurrir esto. La gente está muy agresiva y es un tema país» , declaró.

La declaración de Colchagua

El club condenó «los actos de violencia» y lamentó la falta de contingente policial.

«Lamentablemente a pesar de tomar las medidas de seguridad pertinentes y solicitar presencia de Carabineros a través de oficio ingresado con anticipación, no se contó con su presencia que tal vez hubiese ayudado a evitar la invasión al campo de juego «, se lee en el comunicado que emitió la institución.

Colchagua destacó su «intachable conducta anterior». «Es primera vez que nos vemos envueltos en actos de violencia ajenos a nuestra voluntad. Contamos con las imágenes de videos y fotográficas que pondremos a disposición de las autoridades pertinentes para la búsqueda de sanciones a quienes resulten responsables» , declaró.

