Presidente de Pequiven inspecciona Monómeros

Entornointeligente.com /

El presidente de la empresa estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), Rafael Tellechea, llegó a la ciudad de Barranquilla con el fin de realizar una inspección en la planta y oficializar que la administración de Nicolás Maduro retomó el control de la compañía, reseña El Heraldo.

Al arribo, Tellechea se presentó con los trabajadores y destacó que para el 2017 la compañía contaba con un buen estatus, gracias a las ventas de un millón de toneladas que se tuvieron. Mientras que en el 2019 estas no superaron las 600.000 toneladas.

Así mismo, aseguró que entre el año pasado y este que va en curso, «nos convertimos en unos revendedores, traemos materia prima y luego la comercializamos».

«Venimos a hacer la verificación a la planta. Yo no soy de oficina, soy de la planta, de la clase trabajadora, el que está ahí a pie, porque si no producimos, no vendemos y si no vendemos no tenemos el esquema de compensación para los trabajadores, sabemos que tenemos algunas demandas con trabajadores que fueron maltratados en la empresa», Aseguró el funcionario venezolano.

También, informó sobre la llegada para este miércoles del primer buque a Colombia. «Pido todo el apoyo para desembarcar el barco lo antes posible».

#EnVivo 📹| Pdte. Pequiven Rafael Tellechea: Nosotros venimos a recuperar el estatus que tenía Monómeros en 2017 #QueVivanLosEstudiantes https://t.co/ypI8VEsR0f

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 20, 2022

Por otro lado, aseguró a los trabajadores que continuarán sus labores dentro de la petroquímica y los calificó como la fuerza de la empresa.

«Vamos a recuperar nuestra capacidad instalada, a recuperar el sistema agrario colombiano y venezolano, y con esquema de crecimiento sostenido en el tiempo», acentuó.

El superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, firmante del acuerdo con el cual se formalizó la decisión sobre la empresa petroquímica, aplaudió a designación de las nuevas autoridades .

Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre la Cámara de Comercio de Barranquilla confirmó a los nuevos directivos que estarán a cargo de Monómeros, los cuales fueron nombrados por el presidente de Venezuela, decisión que fue avalada este lunes por la Superintendencia de Sociedades en última instancia.

Como nuevo gerente fue designada Ninoska la Concha y como miembros titulares de la junta de la empresa fabricante de fertilizantes a Luis Molina Duque, Heifred Segovia Marrero, Eduardo Fernández Anaya, Mary Yerman Nava Olivares y Génesis Ron Solano.

Con información de El Heraldo .

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com