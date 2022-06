Presidente de Paraguay: «Se ve cómo el crimen organizado permea la política, la justicia, la fiscalía y la representación»

Entornointeligente.com /

El presidente Mario Abdo Benítez dijo a VOA que su país está dispuesto a entablar algún tipo de relación comercial con China Popular, pero sin condicionamientos de romper con Taiwán, ante las preocupaciones de Estados Unidos por la creciente influencia del país asiático en la región.

Los Ángeles, EEUU — El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cree que estar en la IX Cumbre de las Américas permite a los gobernantes del continente reforzar las bases para defender la democracia y encontrar soluciones comunes a los problemas que debilitan «el mejor modelo» de convivencia para los pueblos del mundo.

En entrevista exclusiva con la Voz de América el mandatario paraguayo pasa revista a los temas de su agenda doméstica y regional, y reflexiona sobre la cooperación internacional en temas cruciales como la inseguridad, que a la vez «amenaza las democracias»; más aún cuando el crimen organizado ha mostrado tener tentáculos para operar de forma global.

En cuanto a la cooperación con Estados Unidos en temas de combate al narcotráfico , dice que siempre un país como el suyo necesita cooperación, pero ha demostrado que se está teniendo éxito en el combate a las estructuras criminales y la asistencia técnica internacional ha sido clave.

También lea Presidente de Ecuador: «Necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico» El presidente Abdo Benítez también reflexiona sobre la influencia de china en la región y dice que su país –durante su mandato- está abierto a abrir negociaciones para aspectos comerciales con la potencia asiática, pero sin condicionamientos de romper relaciones con Taiwán, el país sudamericano mantiene una sólida alianza desde hace 60 años con la isla independentista.

Sobre Venezuela, el mandatario considera que su país ha sido consecuente con sus posturas al romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro en 2019, al no reconocer el resultado de la elección que revalidó al venezolano en el poder, al considerar el Paraguay que fue «un proceso ilegítimo».

VOA: ¿Es el tema del orden público y la seguridad una prioridad para Paraguay en esta cumbre?

Mario Abdo Benítez: Dentro de un contexto de lo que significa para nuestras democracias que las podamos llenar de contenido y de realizaciones. Porque la inseguridad puede ser una amenaza para que la gente crea en la democracia como un modelo de vida. Los grandes desafíos que tienen todas las democracias en términos de seguridad y de políticas de seguridad para trabajar de manera conjunta teniendo en cuenta también que el crimen organizado es lo que más eficientemente se ha globalizado en el mundo y tiene que haber una gran cooperación y políticas públicas que sobrepasen las fronteras de los países para la lucha contra la inseguridad.

Insertar share Presidente de Paraguay: «Nos preocupa lo que está pasando en Venezuela» Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:07 0:00 Descargar 240p | 2,4MB 360p | 3,4MB 480p | 4,9MB 720p | 16,3MB 1080p | 15,2MB VOA: ¿Qué le dice al hemisferio las dificultades que Paraguay ha tenido con el asesinato del fiscal antimafias Marcelo Pecci y cómo se perpetuó ese crimen? Benítez: Es algo muy doloroso y trágico, porque no habíamos vivido ningún crimen de esta característica en Paraguay. Entonces el efecto de shock para la población ha sido doble. Por un lado se ve claramente como el crimen organizado permea todos los segmentos de nuestra sociedad la política, la justicia, la fiscalía y la representación. Por otro lado, vemos que también una lucha que estamos llevando adelante donde tenemos números récords en términos de incautaciones y es la primera vez en la historia del Paraguay que los activos del crimen organizado vuelven a estar disponibles para la sociedad a través de procesos de decomisos.

También lea Colombia confirma captura de sospechosos por asesinato de fiscal paraguayo VOA: ¿Cree que hace falta más cooperación internacional de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en su país?

Benítez: Claro que sí. Nosotros pedimos, estamos satisfechos con la voluntad que sentimos por parte del gobierno estadounidense; pero si siempre pedimos mayor colaboración en términos de inteligencia de equipamiento de tecnología, de capacitación. Tenemos una muy buena relación en términos de un trabajo conjunto para construir políticas de seguridad que nos integre, pero siempre nuestro país por la débil estructura que tiene, necesitamos mayor cooperación y la pedimos.

VOA: Estados Unidos ha expresado su preocupación por la influencia de China Popular en Latinoamérica ¿Cuál es su postura sobre la presencia china en el continente? Benítez: ​Paraguay tiene relaciones con China Taiwán hace más de 60 años, en aquel tiempo eran por defensa de principios, obviamente China tenía un modelo comunista y Taiwán un modelo más democrático, desde ahí y hasta hoy Paraguay se fue consolidando una alianza estratégica con Taiwán. Yo creo que cada país es libre y soberano de ejercer con quien tiene relaciones. No quiero involucrarme en lo que signifique decisiones soberanas de otros países, hay que reconocer que China es un mercado importante para toda la región y hasta para Estados Unidos. Paraguay se mantiene con esta alianza estratégica con Taiwán sin cerrar las puertas a que mañana podamos entablar conversaciones (con China sin) ningún tipo de condicionamiento por parte de China con respecto a nuestra posición con Taiwán.

También lea ¿Cómo impactará la ausencia de López Obrador y otros líderes a la Cumbre de las Américas? VOA: Su país rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en 2019. ¿Apoya las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, como otras naciones del continente?

Benítez: Queremos que haya elecciones libres en Venezuela porque consideramos que las últimas elecciones y eso firmamos un documento como parte del Grupo de Lima, fueron elecciones ilegítimas. Aparte de todo lo que somos testigos en términos del debilitamiento de las instituciones, las persecuciones políticas, no hay libertad de prensa. Nos preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela, por eso Paraguay, en el mismo momento que Maduro daba su discurso, a consecuencia de un proceso electoral que nosotros manifestamos que fue un proceso fraudulento e ilegítimo, yo hacía mi discurso para cortar relaciones porque creo que es lo coherente; vamos a ser los más fanáticos precursores de algún tipo de diálogo para que se reestablezca la democracia en Venezuela.

Insertar share Presidente de Paraguay: «Nos preocupa lo que está pasando en Venezuela» Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:07 0:00 Descargar 240p | 2,4MB 360p | 3,4MB 480p | 4,9MB 720p | 16,3MB 1080p | 15,2MB VOA: ¿Se le salió de la mano el hemisferio occidental a Estados Unidos y qué debe hacer para mantener la relevancia de esta cumbre, al ver una región donde hay cada vez más países antidemocráticos?

Benítez: Yo no diría a Estados Unidos, yo creo que todos tenemos que revisar nuestras democracias y tenemos que llenarla como dije anteriormente de contenido, que la gente se vea cobijada y protegida en el modelo democrático, cuando la democracia a consecuencia de las grandes inequidades, de los flagelos como la corrupción, de la pérdida de autoridad, la gente empieza a perder la fe en los modelos democráticos. Estas son las consecuencias de la pérdida de fe en la democracia democracias. Esta cumbre va a ser fundamental para entender la importancia primero de ser solidario. Y defender la democracia.

VOA: ¿Qué espera usted poder llevarse de esta cumbre de regreso a su país?

Benítez: Mayor compromiso, mayor solidaridad, políticas comunes para el futuro, eso venir a tener un encuentro con líderes que tenemos principios comunes, defender esos principios, entender la importancia de estar cada vez más unidos y ayudarnos mutuamente para defender un modelo de vida, el cual creemos nosotros, que es el mejor modelo de vida que es la democracia, el respeto a la voluntad de nuestro pueblo.

* Con la colaboración de Tomás Guevara, periodista de VOA, desde Washington DC.

«Yo creo que todos deberíamos revisar nuestras democracias»: presidente de Paraguay Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:17:05 0:00 Descargar 360p | 59,2MB 720p | 258,6MB

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com