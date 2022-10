Presidente de México niega espionaje del Ejército a periodistas

Entornointeligente.com /

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que el Ejército espíe a periodistas o a opositores a través del software Pegasus, tal como lo documentó la investigación reciente «Ejército Espía», realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

«No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto», enfatizó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que hizo el compromiso de que nadie resultaría espiado, «ningún opositor», y pidió que si hay pruebas se presenten ante las autoridades correspondientes.

«He estado leyendo sobre esta denuncia y no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo», aseveró.

«Ejército Espía» recoge los casos de Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas; del periodista Ricardo Raphael y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles los intervinieron durante la actual administración mexicana.

«Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal. Ni siquiera leo sus artículos y no es desprecio porque es predecible. ¿Qué interés vamos a tener de estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo», comentó el primer mandatario de México.

Además, justificó que las labores del Ejército son de inteligencia.

«Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto», sostuvo.

