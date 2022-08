Presidente de México busca militarizar las calles

Entornointeligente.com /

El presidente de México ha comenzado a explorar planes para eludir al Congreso y entregar el control formal de la Guardia Nacional al ejército, una medida que podría ampliar el control de los militares sobre la policía en un país con altos niveles de violencia.

Esto ha suscitado preocupación porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la aprobación para crear la fuerza en 2019 prometiendo en la constitución que estaría bajo control civil nominal y que el ejército estaría fuera de las calles para 2024.

Sin embargo, ni la Guardia Nacional ni los militares han logrado disminuir la inseguridad en el país. Esta semana pasada, los cárteles de la droga protagonizaron extensos ataques incendiarios y de disparos, aterrorizando a la población civil en tres de las principales ciudades del noroeste, en un audaz desafío al Estado. El sábado, las autoridades enviaron 300 fuerzas especiales del ejército y 50 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza de Tijuana.

Sin embargo, López Obrador quiere que los soldados sigan participando en las tareas policiales, y eliminar el control civil sobre la Guardia Nacional, cuyos oficiales y comandantes son en su mayoría soldados, con formación y sueldo militares.

Pero el presidente ya no tiene los votos en el congreso para modificar la constitución y ha sugerido que podría intentar hacerlo como un cambio reglamentario con una mayoría simple en el congreso o por orden ejecutiva y ver si los tribunales lo avalan.

López Obrador advirtió el viernes que no se debía politizar el asunto, diciendo que los militares son necesarios para luchar contra los violentos cárteles de la droga de México. Pero inmediatamente lo politizó él mismo.

«Lo ideal sería una reforma constitucional, pero hay que buscar las formas, porque ellos [la oposición] en lugar de ayudarnos, nos están bloqueando, hay una intención de impedir que hagamos algo», dijo López Obrador.

Los dos principales partidos de la oposición también tenían posiciones diferentes cuando estaban en el poder. Apoyaron al ejército en funciones de seguridad pública durante sus respectivas administraciones a partir de 2006 y 2012.

Cuando López Obrador se presentó a la presidencia, pidió que se retirara al ejército de las calles. Pero al estar en el poder -y ver que los homicidios alcanzaban los niveles más altos de la historia- aparentemente cambió de opinión.

Ha recurrido en gran medida al ejército, no sólo para combatir el crimen. Considera que el ejército y la marina son heroicos, patrióticos y menos corruptibles, y les ha confiado la construcción de grandes proyectos de infraestructura, la gestión de aeropuertos y trenes, la detención de migrantes y la supervisión de las aduanas en los puertos marítimos.

El ejército de México ha estado muy involucrado en la labor policial desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. Pero su presencia siempre se entendió como algo temporal, un parche hasta que México pudiera crear fuerzas policiales de confianza.

López Obrador parece haber abandonado ese plan y, en su lugar, ha convertido al ejército y a las fuerzas cuasi militares, como la Guardia Nacional, en la principal solución. «Hay que prolongar su mandato», dijo.

«Creo que lo mejor es que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de Defensa para darle estabilidad en el tiempo y evitar que se corrompa», dijo. También quiere que el ejército y la marina ayuden en funciones de seguridad pública más allá de 2024, la fecha actual establecida en una orden ejecutiva de 2020.

La fuerza ha crecido hasta los 115.000 efectivos, pero casi el 80% de su personal procede de las filas del ejército.

Las Naciones Unidas y los grupos de derechos humanos han expresado desde hace tiempo sus reservas sobre el hecho de que los militares realicen tareas policiales, y la Corte Suprema de Justicia de México aún tiene que decidir sobre varios recursos contra lo que, según los críticos, son tareas inconstitucionales otorgadas a la Guardia Nacional.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo la semana pasada que la militarización de las instituciones civiles, como la policía, debilita la democracia. Los soldados no están entrenados para ello, los militares por naturaleza no están muy abiertos al escrutinio, han estado implicados en abusos de los derechos humanos, y la presencia de las tropas no ha resuelto la apremiante cuestión de cómo reformar la policía, los fiscales y los tribunales.

Aunque López Obrador afirma que ya no se toleran los abusos contra los derechos humanos, la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 1.000 denuncias de abusos por parte de la Guardia Nacional. El organismo ha emitido cinco recomendaciones en casos en los que había pruebas de uso excesivo de la fuerza, tortura o abuso de los migrantes.

«El problema de utilizar a los militares en funciones civiles es que no tenemos ningún control de lo que ocurre dentro» de las fuerzas, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora del grupo cívico Fundación Por la Justicia.

Delgadillo dijo que colocar a la Guardia Nacional bajo la Secretaría de Defensa, a pesar del lenguaje constitucional que la define como una fuerza con mando civil, es «autoritario», será impugnado en los tribunales y no ayudará a pacificar el país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló en un comunicado que, por el contrario, deberían reforzarse las capacidades de la policía estatal. «Son ellos y las [fiscalías estatales] los que están autorizados a interactuar con la población civil», dijo el grupo.

Tal vez más importante es que la Guardia Nacional, de carácter casi militar, no ha sido capaz de reducir la tasa de homicidios, persistentemente alta, de México.

Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la Guardia Nacional «no ha sido capaz de disminuir la violencia», en parte debido a su estrategia de estilo militar de «ocupación del territorio».

Si bien esta estrategia, consistente en la construcción de cuarteles y la realización de patrullas periódicas, puede ser útil en zonas remotas o rurales, ha resultado menos útil e incluso ha suscitado oposición en las zonas urbanas.

Los expertos afirman que la policía, que procede de los pueblos a los que sirve y vive entre los habitantes, sería más eficaz. Sin embargo, la corrupción generalizada, los bajos salarios y las amenazas de los cárteles contra los policías han debilitado a las fuerzas policiales locales y estatales.

Más de 15 años de experiencia con militares en funciones policiales han demostrado «la falsedad del paradigma de que el ejército iba a resolver los problemas», dijo Delgadillo.

De Robina agregó que la última medida de López Obrador significa tratar de mantener a los militares en la función policial indefinidamente, «desafiando por completo la obligación de que la seguridad pública sea civil» sin límites de tiempo ni de estrategia.

