Presidente de la U golpea la mesa, sostiene que se tiene que dar por ganador a los azules y apunta contra la UC que también responde

Un papelón por Copa Chile. Bengalas explotaron cerca del arquero Martín Parra cuando la UC ganaba 1-0 a la U en apenas cinco minutos por el duelo de vuelta de cuartos de la Copa Chile.

Una vez suspendido el encuentro -tras jugarse solo 5 minutos-, el presidente de la U, Michael Clark, dialogó con los medios y habló con fuerza.

» Como club estamos muy preocupados, el plantel está muy afectado. Martín está en camino en ambulancia, tiene un trauma auditivo severo. A los 5′ le cae una bengala a Martín (Parra), le produce un trauma auditivo, eso no puede suceder. No se puede poner en peligro a un jugador «, comenzó diciendo.

Y siguió: «Creemos que tiene que haber un antes y un después después de este partido. Esto no puede pasar. La señal que como club queremos que este partido se tiene que dar por terminado. Esto no puede seguir pasando «.

Clark también apuntó contra la Católica. No se fue con rodeos.

«La barra del club organizador ya tuvo problemas. Este partido se tuvo que haber jugado sin público. Nosotros vamos a perseguir todas las responsabilidades. Acá hay que dar señales (…) Me imagino que el otro club quiera bajarle el perfil. Esto no se le puede bajar el perfil. Esto no puede pasar. Lamentablemente con Católica viene pasando. Esta barra la han castigado en partidos nacionales, internacionales. Terminamos con un jugador en la clínica «.

Clark cerró con «hay un jugador en la clínica, cuya carrera pende de un hilo. Acá tiene que haber un antes y un después. Un jugador que queda en un centro asistencial con su carrera de por medio. Queremos que se dé por terminado y que la llave se dé por ganador la Universidad de Chile «.

Católica también habló

Cruzados tomó la palabra en conferencia de prensa. Juan Tagle, Ariel Holan y José Pedro Fuenzalida se refirieron al hecho.

«Es un momento muy duro, muy triste, venimos a presentar nuestra solidaridad con el portero Martín Parra. Nos acercamos a él para saber su situación», comenzó diciendo Tagle.

Siguió con una tremenda declaración: » Hoy un delincuente ha puesto en riesgo a Martín Parra. Agotaremos los esfuerzos por identificar a la persona que ha hecho este acto intelectual. Hacer un llamado para todos los actores del fútbol, necesitamos acotar este tema de manera integral, hemos sido incapaces de poner freno a la situación de violencia de los estadios. Neesitamos el apoyo de la autoridad, de carabineros «.

«Nosotros siempre creemos que podemos mejorar, tomar más medidas, pero no somos capaces de hacerlo . Esto está ocurriendo en todas las canchas. Ha cambiado la sociedad, ha subido el nivel de violencia, nosotros hay medidas adicionales que podemos tomar pero necesitamos más apoyo», añadió.

También, al presidente de Cruzados se le consultó sobre qué debería pasar con llave, elevando el escenario de que la U pudiera quedarse con la serie.

» Me parece que no podemos prestarnos a que los partidos se terminen. Porque un delincuente haya tirado algo le damos las llaves para que termine el partido. Me parece que nadie del fútbol podría sostener eso porque sería ponerle la lápida a la actividad «.

Holan reforzó esa idea: » Los partidos se ganan en la cancha y se pierden en la cancha. Absolutamente condenable lo que ocurrió hoy y no puede volver a ocurrir «.

