Presidente de la SVInfectología: Alrededor de un 5% o 6% de los venezolanos tiene la tres dosis de vacuna contra la Covid-19

El médico infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVInfectología), Manuel Figuera, señaló que hubo con la variante ómicron de la Covid-19 «una ola importante» de casos y en algunos países se ha visto un repunte con hospitalizaciones y muertes, principalmente en quienes no están vacunados .

Asimismo, indicó en el programa «El Toque De Diana» , transmitido por La Romántica 88.9 FM , que hay estudios que demuestran que quienes está vacunados, si se llegaran a enfermar, hay poco chance de contagiar a otros .

Cabe acotar que en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) es donde estudian las variantes que están circulando y en el país está principalmente la ómicron .

« Lo que se sabe de ómicron es que es muy contagiosa, pero menos agresiva , eso no significa que no produzca otros problemas. Por eso, el cambio de patrón clínico y adicionalmente las personas infectadas de llegar a ocurrir suele ser leve», resaltó.

Dijo que alrededor de un 5% o 6% de los venezolanos tiene la tres dosis, «eso es algo que preocupa» . «Ómicron también vino a enfermar de manera más leve y eso da una protección adicional. Es mejor vacunarse, son altamente seguras», sumó.

El especialista precisó que «ha habido unas 25.000 muertes en Venezuela y ese exceso al final refleja que los casos que están ocurriendo son 6 veces más de lo que se reporta en general».

No obstante, Venezuela debe aprender de otros países, puesto que en Estados Unidos los hospitalizados y fallecidos son principalmente no vacunados: « el aprendizaje es que la gente no vacunada debe vacunarse y no creer en mensajes que carecen de conocimiento científico».

Enfatizó que las vacunas salvan vidas, por lo que recomendó seguir usando mascarillas porque «es una manera de evitar los contagios, pero si uno es sano usarla en sitios con mayor riesgo, al aire libre la posibilidad de contagio es menor» .

«Si tienes una gripecita, puede ser Covid-19 y si contagias a algún familiar, ellos si pueden resultar afectados y más si no están vacunados. El ómicron se detecta más en saliva que a nivel de nasofaringe. La recomendación es hacer un PCR, pero es más costoso y tarda más» , puntualizó.

