Presidente de Egipto renueva su gabinete ante crisis económica

El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi anunció este sábado una reorganización de su gabinete para mejorar el rendimiento de su Gobierno en momentos en que enfrenta enormes retos económicos.

Mahmoud Kamal Esmat fue nombrado en la cartera de Empresas Públicas ya que Egipto busca atraer inversiones en empresas estatales y generar fondos. El-Sisi no hizo cambios en los puestos de ministro de Finanzas, Energía, Defensa o Relaciones Exteriores.

El parlamento egipcio aprobó este sábado la reorganización del gabinete que comprende 13 ministros.

La medida se produjo un día después de que el presidente Abdel-Fattah al-Sisi llamara a la asamblea para reunirse en una sesión extraordinaria para aprobar los cambios.

— Dalia Ziada – داليا زيادة (@daliaziada) August 13, 2022 La reorganización incluyó a los ministros de Turismo, Educación Superior, Comercio e Industria, Agua y Riego, Emigración y Aviación Civil.

En un comunicado, El- Sisi dijo que la reorganización tiene como objetivo «revitalizar el desempeño del Gobierno en temas importantes a nivel interno y en el extranjero para proteger los intereses del estado y los servicios que se brindan a los ciudadanos egipcios».

La reorganización del gabinete es la quinta desde 2018. Los últimos cambios ministeriales fueron en diciembre de 2019.

La reorganización del gabinete no se llevó a cabo de la noche a la mañana, sino que tomó dos semanas de consultas, durante las cuales el primer ministro entrevistó a más de 50 personalidades que eran candidatas a ocupar carteras ministeriales.

El aumento de los precios del petróleo y de las materias primas ha afectado duramente a uno de los mayores importadores de trigo del mundo, al igual que la pérdida de turistas de Rusia y Ucrania.

El conflicto en Ucrania ha ejercido presión sobre la moneda de Egipto y lo llevó a buscar la asistencia del Fondo Monetario Internacional para impulsar una de las economías clave del mundo árabe.

