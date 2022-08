Presidente de Ecuador llega a Perú para entrega de la presidencia de la CAN

Entornointeligente.com /

Lasso arribó al Grupo Aéreo N.º 8 junto a su canciller, Juan Carlos Holguín, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El Canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay recibió en el Grupo Aéreo N° 8 al presidente de Ecuador @LassoGuillermo , junto a su Canciller @juancaholguin , quienes llegaron a nuestro país para participar en el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la @ComunidadAndina . pic.twitter.com/6wbG1xzZKn

— Cancillería Perú???? (@CancilleriaPeru) August 29, 2022 El mandatario ecuatoriano se encuentra ya en nuestro país para el traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) al presidente Pedro Castillo. Lea también: [ Canciller: Comunidad Andina buscará retorno de Chile como país miembro ] De igual forma, Rodríguez Mackay acudió esta tarde al aeropuerto para recibir y dialogar con su homólogo de Colombia, Álvaro Leyva, quien participará mañana junto al presidente de ese país, Gustavo Petro en las actividades de la CAN. El pasado 9 de agosto, el canciller peruano anunció que el presidente de Ecuador llegaría a nuestro país para hacer entrega de la presidencia pro tempore de la CAN, ello ante decisión del Congreso de no autorizar el viaje del presidente Castillo a Colombia, para la toma de mando de Gustavo Petro. (FIN) MRCA/JCR Más en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo encuentro con agricultores de La Yarada – Los Palos, en Tacna. ?? https://t.co/4ZJCWf7sdB ?? ANDINA/Prensa Presidencia pic.twitter.com/Q9k6lzA0UB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 28, 2022 Publicado: 28/8/2022

