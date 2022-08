Presidente de Conviasa habló de la acusación de Paraguay sobre el asesinato del fiscal Pecci

Entornointeligente.com /

«Eso es completamente falso, la tripulación está totalmente allá. No tiene ninguna vinculación tanto estudiantes venezolanos como instructores iraníes. Es primera vez que esta tripulación dando instrucción tocaba suelo argentino. En Paraguay cuando hubo una carga que sí se hizo, se cumplieron con todos los trámites administrativos y no hay ninguna evidencia que certifiquen, excepto los infórmenes de inteligencia sesgados que pueden hacer otros órganos de inteligencia. De resto no hay ninguna vinculación», comentó en un video compartido en Twitter por la periodista Gabriela González.

Velásquez alegó que «es normal» que una tripulación de aviones de carga tenga tantos miembros. Además, mencionó que la aeronave de Emtrasur realiza vuelos desde enero del presente año.

«Es común que una línea aérea compra un avión, los pilotos no vienen entrenados y en ese sentido, dentro del contrato que se firma en la compra del aeronave está el soporte técnico, el cual involucra entrenar a los tripulantes», expresó.

«Desde enero de este año el avión estaba volando y tenemos certificado a un primer oficial. Precisamente en éste vuelo se iba a certificar el primer capitán venezolano», agregó.

El presidente de Conviasa insistió en que «todo está legal» con el avión venezolano-iraní, tras ser consultado por las medidas que tomaron las autoridades de Argentina. Asimismo, dijo que solo la Interpol es el único organismo que puede determinar si alguien está solicitado o es terrorista.

«Es un hecho evidente, la misma Fiscalía y el juzgado liberaron la carga, si una empresa dice que no entonces que se vayan a lo que está publicado. No podemos declarar que unas personas son terroristas y hacían espionaje utilizando informes de inteligencia sesgados, porque el organismo internacional que dice si alguien está solicitado o es terrorista es la Interpol. Ellos no tienen ningún registro de esa naturaleza, por eso es que el avión y todos los procedimientos que hicieron están legales», concluyó.

