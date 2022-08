Presidente de ByN alza fuerte la voz por los aforos y por querer prohibir publicidad de apuestas en el fútbol: «No están acorralando»

Entornointeligente.com /

Alfredo Stöhwing alzó la voz. Se quejó por el aforo máximo de 10 mil personas en los estadios y por los cuestionamientos a los auspicios de casa de apuestas.

«Lo del aforo es una situación muy injusta, arbitraria. Hemos hecho gestiones, las autoridades nos han escuchado, pero no existe determinación alguna. Es increíble, inadmisible, que se fije una cuota pareja. Nosotros tenemos capacidad para 47 mil personas y nos permiten 10 mil, nadie lo entiende. Se produce un daño financiero enorme, entre $100 y $150 millones por partido», lanzó en entrevista con El Mercurio.

También habló de los cuestionamientos a las casas de apuestas. «No son ilegales, es una actividad legítima. Sí deben pagar los tributos que corresponda para que sea lo más serio y transparente. El tema es que no se puede perjudicar a los clubes», reclamó.

«(El contrato con Colbet) Es el más grande que ha firmado Colo Colo en su historia: 3 millones de dólares por año. Eso muestra lo importante que es, sería un golpe para nosotros y varios equipos (si no pueden auspiciar). Hay que hacerla una actividad regulada, que tributen, que sea legítima… Pronto entrará en vigencia que las empresas de bebidas alcohólicas no podrán seguir auspiciando, nosotros perderemos un auspicio por eso. Nos van acorralando y más encima con aforo limitado. No sé cómo pretenden que un club se financie», lanzó.

