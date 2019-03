Presidente de Angola sublinha que não haverá corruptos impunes no seu mandato – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

João Lourenço falou esta segunda-feira, pela primeira vez, a um meio de comunicação português e afirmou que os níveis de corrupção no seu país atingiram “níveis insustentáveis” e que por isso é um combate prioritário. “Era preciso fazer alguma coisa sob pena de perder investimento estrangeiro que tão importante é para o desenvolvimento do nosso país”, referiu em entrevista à RTP. “Serão precisos nervos de aço para levar este combate [à corrupção] até ao fim”, refere. “Os corruptos que foram descobertos não terão impunidade”, garante ainda o homólogo de Marcelo Rebelo de Sousa acrescentando que não há “intocáveis”. O presidente angolano referiu também que a dívida entre Angola e Portugal será paga na medida do possível. João Lourenço lamenta que não o possa fazer de uma só vez, mas garante que a dívida será paga. “A dívida é para ser paga desde que o devedor reconheça que deve e Angola reconhece que deve”, sublinhou . O presidente angolano afirma ainda que gostaria de ver maior presença das empresas portuguesas na área agrícola, indústria e turismo em Angola. Presidente angolano ambiciona melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e dar-lhe mais liberdade de expressão e de imprensa até ao fim do seu mandato. Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se a Angola esta terça-feira numa visita de Estado prometida na última visita de João Lourenço a Portugal. João Lourenço diz que caso Manuel Vicente não deixou sequelas e relações estão no pico da montanha O Presidente angolano, João Lourenço, afirmou ainda que as relações entre Angola e Portugal estão neste momento “no pico da montanha” e que o processo que em Lisboa envolveu o ex-vice-Presidente Manuel Vicente “não deixou sequelas”. Em entrevista à RTP , em Luanda, na véspera do início da visita de Estado a Angola do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado angolano apontou a necessidade de continuar a aprofundar o relacionamento que “sempre foi especial” entre os dois países. “Neste preciso momento as relações estão no pico da montanha, estão lá bem em cima. De qualquer forma, temos o dever de continuar a trabalhar no sentido, não diria de manter esse nível, mas de subir ainda mais”, disse João Lourenço. O Presidente angolano acrescentou que o diferendo com Portugal, a propósito da investigação da Justiça portuguesa a Manuel Vicente, por suspeitas de corrupção, enquanto presidente da petrolífera angolana Sonangol, resultou do incumprimento de um acordo ao abrigo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ao nível da Justiça, com Luanda a reclamar receber o processo. “Para Angola, essa questão foi relevante porque nós estávamos perante um incumprimento de um acordo entre dois Estados – e dois Estados que se querem bem – e havia a necessidade de uma das partes recordar à outra parte que tínhamos um acordo que precisa de ser cumprido. Felizmente, o bom senso acabou por vencer e esse momento difícil passou rapidamente e não deixou sequelas”, declarou João Lourenço.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

Entornointeligente.com