Presidente da Ucrânia pede a Gomes Cravinho apoio à imposição de restrições de vistos a cidadãos russos

O Presidente da Ucrânia pediu esta quarta-feira ao ministro dos Negócios Estrangeiros português o seu apoio à imposição de restrições de vistos a cidadãos da Rússia. O pedido foi feito durante a reunião que Volodymyr Zelensky manteve em Kiev com João Gomes Cravinho, que visitou a Ucrânia de surpresa hoje.

Durante a reunião, «houve uma troca de pontos de vista» sobre a continuação do apoio de Portugal ao «reforço da capacidade de defesa [da Ucrânia] e ao aumento da pressão das sanções sobre a Rússia», anunciou o gabinete do líder russo. «Em particular, o chefe de Estado apelou à introdução de restrições em matéria de vistos contra cidadãos da Federação Russa.»

No encontro com Cravinho, segundo a mesma fonte, Zelensky agradeceu a Portugal por ser um dos primeiros países a aderir à recuperação da Ucrânia. «É um dos primeiros Estados que, na realidade, já adere ao programa de recuperação da Ucrânia. Estamos gratos por isso», pode ler-se, referido-se à decisão de Portugal de participar na reconstrução de escolas na região de Jitomir, situada a cerca de 150 quilómetros a oeste de Kyiv, onde Gomes Cravinho se deslocou.

