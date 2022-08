Presidente da República aguarda «formalização do pedido de exoneração» de Marta Temido

Entornointeligente.com /

Marcelo Rebelo de Sousa está a aguardar «a formalização do pedido de exoneração» de Marta Temido, lê-se numa nota esta terça-feira publicada na página oficial da Presidência da República

«O Presidente da República foi informado pelo Primeiro-Ministro, no início do dia de hoje, da intenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava», revela o mesmo comunicado.

O chefe de Estado encontra-se agora a aguardar «a formalização do pedido de exoneração», assim como a «nomeação de novo titular, nos termos do artigo 133.º, alínea h), da Constituição».

Recorde-se que Marta Temido apresentou esta terça-feira a demissão por considerar que «deixou de ter condições» para continuar a exercer o cargo.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com