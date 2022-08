Presidente da FPF lembra «um dos melhores da história»

Entornointeligente.com /

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, recordou esta quarta-feira Chalana como «um dos melhores jogadores da história» do ‘desporto-rei’ luso, em publicação no sítio do organismo na Internet, no dia da morte do ‘pequeno genial’.

Relacionados óbito. Secretário de Estado lamenta morte de «um dos mais geniais»

óbito. Morreu Fernando Chalana, antiga glória do Benfica

«Chalana foi indiscutivelmente um dos melhores jogadores da história do nosso futebol e um nome que distinguiu Portugal no Mundo. Lembro particularmente as suas exibições no Campeonto da Europa de 1984. Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica. Jogador venerado nas quatro linhas e por todos os adeptos do futebol, Chalana foi um ser humano de qualidades excecionais», declarou o dirigente, exprimindo «profunda tristeza».

Fernando Gomes lembrou que «o ‘pequeno génio’ espalhou magia e arte pelos campos de futebol, deliciou os adeptos com a sua fantasia, conquistou a admiração de todos os apaixonados do desporto e foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Aos familiares e amigos deixo uma palavra de conforto nesta hora de dor. Ao SL Benfica, dirijo as minhas mais sentidas condolências», lê-se ainda.

Noutra publicação dos responsáveis pela FPF, destaca-se que «Chalana foi um dos jogadores mais marcantes do futebol português, tendo jogado no Benfica durante 13 épocas, mas com passagens também pelo Bordéus, Belenenses e Estrela da Amadora. Foi internacional por 27 vezes, com dois golos marcados, entre 1976 e 1988, tendo feito a sua despedida com a camisola das quinas no encontro entre Portugal e a Suécia (0-0), de preparação, a 12 de outubro de 1988».

Com início da formação no Barreirense, Chalana chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às ‘águias’, terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).

Chalana estreou-se pela equipa principal dos ‘encarnados’ em 07 de março de 1976, então com apenas 17 anos e 25 dias, na altura o mais jovem a estrear-se na I divisão.

Ao serviço da seleção, ‘Chalanix’ fez parte da seleção que chegou às meias-finais do Euro84, sendo eleito mesmo para a equipa do torneio.

Após o final da carreira, Chalana esteve vários anos ligados à formação do Benfica e chegou mesmo a assumir o comando técnico da equipa principal das ‘águias’ em duas ocasiões, em 2002/03 e em 2007/08.

Na primeira passagem, esteve apenas um encontro aos comandos das ‘águias’, substituindo Jesualdo Ferreira antes do regresso de Toni, enquanto em 2007/08 fez os dois últimos jogos, numa temporada em que Fernando Santos começou no banco e foi substituído por José Antonio Camacho.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com