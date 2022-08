Presidente da Bielorrússia nega ter planos para atacar ucranianos

Entornointeligente.com /

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado do Kremlin, negou esta sexta-feira ter planos para atacar a Ucrânia durante uma reunião com habitantes no distrito de Pruzana, no sudoeste da Bielorrússia.

«Não pensem que planeio um ataque, que vamos bombardear a Ucrânia a partir do território da Bielorrússia ou algo assim» , disse o Presidente, citado pela agência oficial bielorrussa BELTA.

Lukashenko acrescentou que «não deseja» que os seus filhos e os filhos de cidadãos bielorrussos lutem.

«Pelo quê? Temos de nos acalmar», afirmou o Presidente bielorrusso.

O chefe de Estado bielorrusso assegurou que não é a Ucrânia que está a combater, acrescentando que «hoje contra a Rússia está a lutar todo o bloco da NATO e, sobretudo, os Estados Unidos».

De acordo com Lukashenko, a Europa teria acabado com a guerra há muito tempo se os Estados Unidos, com a ajuda da Polónia, não continuassem a estimular a ação de combate.

O Governo ucraniano considera o regime bielorrusso «cúmplice da agressão russa», por permitir não só ataques russos a partir de seu território, mas também a entrada de tropas russas na Ucrânia no início da «operação militar especial» lançada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, há cerca de seis meses.

«Legalmente, e por muito tempo, a Bielorrússia será considerada um país que forneceu infraestrutura para a invasão russa», declarou recentemente o assessor da Presidência ucraniana, Mikhaylo Podoliak.

