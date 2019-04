Presidente da Argélia renuncia “antes de 28 de abril”, assegura comunicado presidencial

Entornointeligente.com / O Presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, renunciará ao cargo “antes de 28 de abril”, a data em que expira o seu mandato atual. A informação foi revelada esta segunda-feira pela agência de notícias argelina APS , que cita um comunicado presidencial.Abel ResendeArtículo Relacionado “A nomeação do novo Governo, a 31 de março de 2019 [domingo], será seguida de importantes decisões em conformidade com as disposições constitucionais, de modo a assegurar a continuidade do funcionamento das instituições do Estado durante o período de transição, que terá início na data do anúncio da renúncia”, acrescenta a nota, sem adiantar a data precisa em que Bouteflika cessará funções No poder há 20 anos No domingo, a agência Reuters, citando canais privados da televisão argelina, noticiava que o Presidente poderia renunciar já esta semana. Os rumores, não confirmados pela presidência nem divulgados pelos media estatais, surgiram depois de o chefe do Estado-Maior do exército, Ahmed Gaïd Salah, ter apelado no sábado, pela segunda vez na mesma semana, a que o Conselho Constitucional declarasse Bouteflika incapaz de exercer funções presidenciais Com 82 anos e uma saúde extremamente debilitada, Bouteflika, que também preside à Frente de Libertação Nacional (FLN), regressou à Argélia em meados de março depois de um internamento num hospital de Genebra. Há alguns meses, irromperam protestos nas bancadas dos estádios de futebol, que se alastraram para as ruas a 22 de fevereiro, dois dias antes da partida do Presidente para a cidade suíça. Desde então, em particular às sextas-feiras, milhões de pessoas têm protestado Na presidência desde 1999, Bouteflika sofreu um derrame cerebral em 2013 que afetou as suas faculdades físicas e o impediu de fazer campanha nas presidenciais do ano seguinte, que voltou a vencer apesar dos protestos de uma oposição muito controlada. Há muito que não fala em público, move-se numa cadeira de rodas empurrada pelo irmão Saïd e as suas aparições são raras Contestação subiu após adiamento de eleições Para tentar aplacar os protestos, o Presidente divulgou um comunicado a 11 de março anunciando que retirava a sua candidatura a um quinto mandato mas adiando indefinidamente as eleições previstas para 18 de abril. A decisão presidencial teve o efeito inverso ao desejado: intensificou os protestos, levou o chefe do Estado-Maior do exército a apelar para que Bouteflika fosse declarado inapto e conduziu à retirada do apoio por parte de vários aliados próximos, incluindo alguns membros da FLN e líderes sindicais No domingo, a El Bilad TV noticiou que o anúncio de demissão ocorreria durante esta semana, enquanto a Ennahar TV precisou que poderia acontecer já esta terça-feira. Segundo este canal de televisão, o Presidente está a preparar a renúncia de acordo com o artigo 102 da Constituição, que lhe permite demitir-se ou enfrentar o veredicto do Conselho Constitucional sobre a sua aptidão para o cargo Governo provisório de 27 membros nomeado Ainda no domingo, Bouteflika nomeou um Executivo provisório, o que pode ser entendido como um sinal de que o Presidente poderá mesmo renunciar em breve, uma vez que um Presidente interino está impossibilitado de designar governos. O primeiro-ministro em exercício, Noureddine Bedoui, irá chefiar o Executivo de 27 membros, incluindo oito que transitam da anterior equipa governativa. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramtane Lamamra, será substituído na pasta da diplomacia pelo antigo enviado à ONU Sabri Boukadoum O chefe do Estado-Maior do exército mantém-se como vice-ministro da Defesa, enquanto o próprio Bouteflika permanece o principal titular da pasta. Para as Finanças avança o governador do Banco Central da Argélia, Mohamed Loukal, e para a Energia transita Mohamed Arkab, ex-CEO da produtora e distribuidora estatal de eletricidade e gás Sonelgaz O ministro das Comunicações, Hassane Rabhi, passa a desempenhar a função de porta-voz do Governo, uma figura que raramente existiu nas administrações de Bouteflika

