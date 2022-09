Presidente da ANA remete escolha final de novo aeroporto para segundo semestre de 2024

Entornointeligente.com /

O presidente do conselho de administração da ANA, José Luís Arnaut, afirmou esta terça-feira que só deverá haver uma decisão final sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa «no segundo semestre de 2024». Isto porque, segundo explicou durante a sua intervenção na cimeira organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP), em Lisboa, depois da avaliação ambiental estratégica estar concluída – o que deverá acontecer no final de 2023 – ainda será preciso contar com o tempo necessário para a consulta pública de um dossiê que tem sido complexo.

