Presidente Colombia: porre fine a irrazionale guerra alla droga

ROMA. – Il presidente colombiano Gustavo Petro ha criticato duramente la «irrazionale» guerra alla droga nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sottolineando che «è fallita» e chiedendo di «porvi fine» per salvare l’Amazzonia.

«Vi chiedo di porre fine alla guerra irrazionale alla droga. Ridurre il consumo di droga non richiede guerre, richiede che tutti noi costruiamo una società migliore: una società più solidale, più affettuosa, dove l’intensità salva la vita dalle dipendenze e dalle nuove schiavitù. Volete meno droghe? Pensate a meno profitto e più amore», ha detto Petro, al suo debutto all’assemblea Onu.

Nel suo intervento, Petro ha spiegato come la lotta alla droga abbia portato nel Paese alla distruzione della foresta amazzonica. «Per distruggere la pianta di coca lanciano veleni, glifosato in massa che scorre nelle acque, arrestano i coltivatori e li imprigionano», ha detto il presidente, sottolineando che la guerra alla droga dura da più di quattro decenni e che durerà ancora di più se non si cambia approccio.

Oltre a criticare la lotta alla droga, Petro ha anche criticato le economie basate sui combustibili fossili: «L’opinione al potere ha ordinato che la cocaina sia veleno e vada perseguita, ma, invece, carbone e petrolio devono essere protetti», ha affermato.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

