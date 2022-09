Presidente Castillo visita a familia afectada por incendio en Villa María del Triunfo

Entornointeligente.com /

Ante los vecinos de la zona, el mandatario destacó la solidaridad y el apoyo que han mostrado hacia la familia afectada e informó que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, brindará la asistencia para la construcción de la casa. Ese gesto de solidaridad y hermandad de los vecinos, subrayó Castillo Terrones, caracteriza a quienes vienen del interior del país, algo que «no sienten otros que solo amenazan» y quieren verlo en otro lugar. Lea también: Presidente Castillo recibió hoy al secretario general adjunto de la OCDE «Cuando estoy al lado de mi pueblo, no necesito chaleco antibalas porque estoy con ustedes», aseveró el dignatario. Asimismo, adelantó que mañana viernes una comisión del Ministerio de Educación llegará al lugar para coordinar el retorno de los niños a la escuela, al haberse observado que varios de ellos no están estudiando. De igual forma, indicó que recibirá a los dirigentes de la zona para tener un detalle de las necesidades de la población y él mismo hará un seguimiento de los compromisos asumidos. Además, el jefe del Estado remarcó que los ministros llegarán a todos rincones del país, como los cerros donde vive mucha gente, pues en el Perú «no se pueden mendigar derechos». «Mientras otros se llevan de todo y están acostumbrados a cruzarse de piernas y ver de lejos al ciudadano, nosotros haremos seguimiento. Hay que tener fe en el país», dijo. «No he venido a llevarme un centavo del país» agregó tras subrayar que desde su posición en el Gobierno le corresponde contribuir con el desarrollo de todos los peruanos. (FIN) VVS/CVC Más en Andina: La @ONPE_oficial fijó el 9 de setiembre como fecha límite para que las organizaciones políticas presenten la primera entrega de la información financiera de ingresos y gastos durante la campaña electoral de las #Elecciones2022 . https://t.co/05uyxaMwZt pic.twitter.com/ca0v42XIGD

