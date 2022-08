Presidente Castillo: vamos invertir en la educación del pueblo peruano

Entornointeligente.com /

«Este Perú se construye trabajando, no robando. La familia se construye trabajando, pero mejor se construye educándose. Solamente la educación va salvar al país y con ustedes vamos invertir en la educación del pueblo peruano», señaló. «Millones de niños en el país que no han tenido la oportunidad de educarse dignamente, pues solamente el 26% de la población escolar tiene acceso al internet, de cada 10 niños cinco están en la pobreza. De cada 10 escuelas en el Perú, siete se encuentran en precarias condiciones, pero por qué no hablan de eso, por qué no voltean la mirada hacia el país», agregó. En una reunión con representantes de los pueblos originarios en Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado destacó que cada día se sorprende con el ímpetu, fortaleza e identificación que tiene la población con su gestión. «A pesar de que somos Gobierno y bajamos al interior del país, nos hace sentir vergüenza ajena. Como es posible que hayan pasado décadas, gobiernos tras gobiernos y no hayan volteado la mirada a la comunidad», sostuvo. «Con ustedes hemos recorrido el país y sabemos muy bien que en los lugares más recónditos, como la selva hay familias que todavía no se pueden identificar, y no saben que es un DNI o una partida de nacimiento», dijo. «Quisiera, no solamente identificarme con ustedes, sino también decirles que este es el Gobierno de ustedes, y no solo lo respalden, sino que ustedes tienen que ser el Gobierno ya. Somos tataranietos de nuestros ancestros que hace tiempo lucharon y se fajaron, pero que jamás fueron escuchados. Hoy en este Gobierno, es la primera oportunidad que se abren las puertas de estos recintos de Palacio», añadió. Más en Andina: ?? El Programa Nacional @MidisQaliWarma , en articulación con instituciones aliadas, continúa impulsando una campaña de sensibilización que promueve hábitos de vida saludables, como una alimentación balanceada. https://t.co/gRSnIVJxar pic.twitter.com/q2LtG6IBXr

