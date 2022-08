Presidente Castillo tiende la mano al Congreso para establecer agenda por la democracia

Entornointeligente.com /

«Estoy dispuesto de una vez por todas a que hagamos este esfuerzo, pero tiendo la mano por última vez para que las fuerzas políticas hagamos ese esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia», expresó el mandatario desde el Santuario Histórico de Chacamarca donde se realizó la ceremonia por el 198° aniversario de la Batalla de Junín. Tras un año de asumir el Gobierno por el mandato popular, el mandatario renovó su mensaje de optimismo y de esperanza, así como su disposición para seguir trabajando y mejorar las oportunidades para todos los peruanos. «Recibimos el mandato de pueblo para cerrar las brechas sociales que han dividido el país y han creado ciudadanos de primera y segunda clase, cuando todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y oportunidades», enfatizó. Refirió que también recibió el encargo de impulsar la segunda reforma agraria y apoyar a la postergada agricultura familiar, así como mejorar la educación. Lea también: [ Presidente Castillo participa en ceremonia del 198° aniversario de Batalla de Junín ] «En el segundo año de gobierno, seguiremos trabajando con mayor voluntad, con mayor decisión para sacar adelante a la patria», afirmó. En ese objetivo, indicó, juramentó a nuevos profesionales en el Gabinete Ministerial y le renovó la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. En otro momento, el jefe de Estado lamentó que el Congreso le haya negado la autorización para viajar a Colombia para la asunción de mando de Gustavo Petro y cuestionó que fuerzas golpistas pidan su vacancia desde una curul y no tenga el valor de hacerlo desde una plaza. De continuar esta situación, el presidente Castillo, dijo que verá obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia. Enfatizó que su mandato deriva de las urnas y que seguirá bregando para dotar al pueblo de hospitales, escuelas. «No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción con pasquines y creando titulares en pantalla para alejarme de mi pueblo», aseveró. (FIN) RMCH/JCC Más en Andina: Ejecutivo autorizó viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, desde hoy hasta el lunes 8 de agosto a la ciudad de Bogotá, para asistir a la transmisión de mando presidencial de Colombia https://t.co/tH4SeJ9Gps pic.twitter.com/EMl3ijdf5B

