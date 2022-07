Presidente Castillo: somos los primeros interesados en que el agro tenga otro rostro

Entornointeligente.com /

«Lo hemos dicho no solo en la campaña. Yo quisiera agradecerles por hacernos ver también los errores, nosotros podemos errar, pero jamás robar», expresó el jefe de Estado durante una mesa de diálogo con productores arroceros en Palacio de Gobierno. El mandatario insistió en que la segunda reforma agraria debe venir no solo desde el Poder Ejecutivo sino de todos los hombres de campo. En esa línea, rechazó aquellas voces disonantes que afirman que el Gobierno no tiene un interés serio para seguir con este impulso al agro, además recordó las circunstancias que le ha tocado enfrentar en su gestión: una pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Mencionó que más allá de asumir el compromiso de instalar una mesa de diálogo con los productores arroceros, es responsabilidad del Poder Ejecutivo realizar un trabajo en conjunto con ellos. Sobre los fertilizantes reiteró que se debe garantizar que llegue a quienes verdaderamente lo necesitan, además de insistir en la recuperación de los recursos nacionales como el guano de isla. Al respecto, lamentó las interpelaciones y mociones de censura contra miembros de Gabinete Ministerial que, afirmó, distraen de la verdadera agenda del país. El presidente Castillo enfatizó la necesidad de conversar con los gremios agrarios no solo para dar solución inmediata a sus demandas, sino para dejar sentada las bases de una verdadera segunda reforma agraria. «La política de Estado, en el marco agrario, se tiene que hacer con verdaderos agricultores, con la que gente que sabe dónde está la primera necesidad», señaló el mandatario, quien también reiteró la necesidad de contar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología que apoye el desarrollo del agro. (FIN) RMCH Más en Andina El congresista de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, consideró que «probablemente» habrá tres listas que postulen para presidir la mesa directiva del Parlamento. https://t.co/E8z32harhD pic.twitter.com/LekM2WVJc1

