Presidente Castillo se reunió con trabajadores mineros de Casapalca

«Tienen el derecho a hacer una huelga pero no pueden ser destituidos porque sus demandas son justas, las demandas que enarbolan las organizaciones y trabajadores, siempre las hacen llegar a tiempo(…) Tenemos que escuchar al empleador y al empleado, hay líneas que cumplir pero no se puede ver solo de un lado», expresó. El mandatario indicó que en anteriores gobiernos no se respetaba el derecho a la sindicalización y a la huelga porque se despedían inmediatamente a los dirigentes sindicales. «Cuando seguíamos siendo postergados teníamos que ir a una medida de fuerza como es una huelga y lo que pasaba era que, en los gobiernos anteriores, los que encabezaron una huelga eran despedidos», apuntó. También lea: [ Jefe de Estado: cuando Ejecutivo y Legislativo trabajan juntos hacen grandes cosas ] En ese sentido, instó al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, a que en los casos de abuso y agresión contra los trabajadores, el gobierno emita un Decreto Supremo respaldando sus luchas. «Si en algún momento, señor ministro, nuestros trabajadores se ven agredidos en una reivindicación, saque usted inmediatamente un decreto supremo para respaldar y avalar estos derechos de los trabajadores», instó el presidente al titular del sector Trabajo. En el encuentro con los trabajadores mineros, también estuvo presente la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: El @MinamPeru elabora proyecto de ley para crear fondo de garantía ante desastres ambientales ?? https://t.co/BlOHe7mH8E pic.twitter.com/TC4g1RTVzX

Publicado: 15/8/2022

