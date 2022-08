Presidente Castillo se reúne con trabajadores estatales y del Poder Judicial

Entornointeligente.com /

Durante el encuentro con los trabajadores estatales, el mandatario destacó el accionar constante de las organizaciones sindicales en favor de los trabajadores y se comprometió a mejorar las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores. «Es grande la deuda externa, pero es más grande la deuda interna con el pueblo. También son grandes los desafíos que tiene el gobierno, no podemos hacerlo solos, los convoco para que vengan y, en el marco de sus reivindicaciones, nos hagan llegar sus propuestas para asumirlas», señaló. [Lea también: Presidente Castillo: los verdaderos enemigos del país son la desigualdad y la pobreza ] Sostuvo también que su gobierno tiene como propósito cerrar la discriminación laboral porque a igual trabajo corresponde igual remuneración y que durante su gestión no habrá persecución a los dirigentes sindicales. «Abramos los espacios de los gremios, hay muchos compañeros que necesitan ser escuchados. Saludo a los trabajadores de los gobiernos regionales, veremos de qué forma nos encontramos en cada región», remarcó. Domingo Cabrera Toro secretario general colegiado de la CITE expresó su respaldo al jefe de Estado y le impuso la medalla Amauta José Carlos Mariátegui. Seguidamente, el presidente Castillo recibió a los trabajadores del Poder Judicial, a quienes dijo que se reunirá con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para ver de qué forma se atienden sus reivindicaciones y si es necesario una reunión con el ministro de Economía, Kurt Burneo, también se facilitará. «Cualquiera sea la cantera de dónde venimos, somos trabajadores y debemos ser tratados con dignidad, cuántas décadas han pasado para que seamos escuchados. Cuenten con nosotros, no por ser gobierno, si estuviéramos en la calle también estará mi solidaridad con ustedes», afirmó. (FIN) FHG/RMCH Más en Andina: Los miembros de la Comisión de Salud y Población del Congreso eligieron a Elva Julón, de la bancada de Alianza para el Progreso, como presidenta de dicha instancia parlamentaria. https://t.co/9nTndZRzGH pic.twitter.com/3PoLwWzSLo

