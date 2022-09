Presidente Castillo rechaza imputaciones y asegura que siempre dará la cara

Entornointeligente.com /

«Siempre vamos a dar la cara (…) Y voy a ir siempre las veces que me citen, cualquiera sean las imputaciones. Hemos ido a decir que rechazo y niego las falsas acusaciones que se vienen dando», señaló el mandatario. De igual forma, el jefe del Estado dijo que le expresó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que espera recopile todos los datos de sus investigaciones y que él volverá las veces que sea convocado. Lea también: Presidente Castillo acudió a sede de la Fiscalía de la Nación «No hemos venido a perjudicar al Perú ni a repetir la historia, como se ha hecho anteriormente en 200 años de vida republicana», enfatizó en declaraciones a la prensa desde Palacio de Gobierno. Según remarcó el dignatario, el tenía la facultad de recibir a la fiscal o responder en otro lugar, pero su decisión fue de acudir al despacho de Benavides como cualquier ciudadano. «Estamos demostrando nuestra inocencia y rechazando las imputaciones por las que se nos viene acusando. Vamos a seguir dando la cara, iremos a donde nos llamen», insistió. Asimismo, sostuvo que «estamos firmes para conducir el país, trabajando de la mano con los ministros, gobernadores, alcaldes y personas que creen sí en desarrollo del Perú». Casos El presidente Castillo acudió hoy a la Fiscalía de la Nación para responder por tres casos que investiga dicho despacho, según lo informado por el abogado del mandatario, Benji Espinoza. En este encuentro, dijo Espinoza, el jefe del Estado ha establecido que es completamente inocente de los todos los cargos que falsamente se le atribuyen. Sobre un supuesto favorecimiento en el proceso de adquisición de biodiesel, el dignatario precisó no tener ninguna vinculación; respecto el caso del exministro Mariano González, aseguró que no encubre ni encubrirá a nadie; y en cuanto al caso Anguía fue claro en que es inocente, refirió el abogado. (FIN) VVS/JCC JRA Más en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pide a autoridades actuar ante audios vinculados a titular del Congreso de la República. ?? https://t.co/f0Tz5OknlI pic.twitter.com/O34XLMMwIo

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 Publicado: 5/9/2022 Noticias Relacionadas Presidente Castillo anuncia que «Fertiabono» se dará en dos modalidades Presidente Castillo: trabajamos para sacar adelante al país y no nos van a distraer Presidente Castillo lidera sesión extraordinaria del Consejo de Ministros Presidente Castillo acudió a sede de la Fiscalía de la Nación Presidente Castillo recibe amenazas de muerte, denuncia ministro Salas

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com