Presidente Castillo ratifica apoyo a los artesanos del país

Durante la inauguración del encuentro cultural Ruraq Maki 2022, que se realiza en la sede del Ministerio de Cultura, el mandatario señaló que los artesanos son portadores de los conocimientos y saberes que se trasmiten de generación en generación. «Ruraq Maki es más que un encuentro, es la reivindicación y la puesta en valor de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro espíritu milenario», expresó. El jefe de Estado saludó la presencia de los artesanos de todas las regiones del país a través de los colectivos dedicados a la cerámica, bordados, alfarería, grabados, platería y otros, a quienes ratificó su apoyo. «Ratifico, en ese sentido, el firme compromiso de mi gobierno para hacer de la creación tradicional una herramienta de inclusión social que genere desarrollo humano y oportunidades económicas y que muestre al mundo entero nuestra variedad y riqueza cultural», enfatizó. El presidente Castillo convocó a las familias para que asistan y lleven a sus hijos a la exposición de Ruraq Maki a fin de conozcan las obras de artes de todas las regiones del país. Llamado a los ministros Durante su discurso, el mandatario recordó que durante su reciente visita a la región Ayacucho hizo un llamado a los ministros y ministras de Estado para que trabajen en beneficio de la población. «Les anticipé y les dije que que ministro, ministra que no trabaja se tenga que ir a su casa. Hoy estamos en ese escenario», afirmó. Agregó que no se debe esperar a salir del cargo para manifestar los errores que consideren se estén cometiendo en el gobierno. «Díganlo adentro, lo que se diga después no tiene sentido», manifestó. (FIN) RMCH/JCR La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana jueves 21, desde las 12:00 horas, a fin de recibir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. ?? https://t.co/Eeaou9B7UV pic.twitter.com/dSHWXdLnPw

Publicado: 20/7/2022

