Presidente Castillo: «Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas»

Mediante su cuenta Twitter, señaló que lo acusan falsamente de haber traicionado a la patria. «No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino», expresó. «Se hace mucho show mediático, para hacer creer que mi familia está en actos de corrupción. Ya pasó más de un año y no hay pruebas, solo supuestos. Sigan con su agenda mediática, nosotros seguiremos trabajando por el Perú», agregó. Asimismo, dijo que sacarán de todo para seguir golpeando a su familia, pero que todo ello «no lo va a doblegar». «El caso de mi hija Yenifer (Paredes), es parte de la vida política en el Perú y sé que junto a ustedes saldremos adelante para lograr un país más justo» Lea también: [ Normas Legales: nombran secretario general del Despacho Presidencial ] Reconocimiento En otra publicación, el mandatario expresó su reconocimiento al trabajo de las organizaciones sociales, sindicales y populares del país. «A los comerciantes, mototaxistas, maestros, enfermeras y dirigentes con quienes compartí también muchas luchas sociales. Cuenten conmigo, son los verdaderos voceros del pueblo», expresó. Además, señaló que en las próximas semanas, junto al Gabinete Ministerial, se iniciará un intenso recorrido en las zonas periféricas de Lima Metropolitana y el Callao. «Se está elaborando un cronograma que permita el encuentro con la población para atender sus necesidades», precisó. Priorización De otro lado, refirió que el Gobierno dará el presupuesto al sector educación para hacer posible el ingreso libre a las universidades. También, expresó que seguirán promoviendo la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación «para que nuestros jóvenes ya no busquen oportunidades fuera del país». «Estamos priorizando sectores fundamentales como la alimentación, salud y educación de nuestro pueblo. Pero no descansaremos hasta lograr una verdadera revolución educativa, porque un hombre sin educación no tiene futuro, ni habrá desarrollo para la patria», sostuvo. Por último, exhortó a los ministros de Estado a dialogar con las organizaciones y bases sociales de todo el país «para que se evalúen y atiendan sus demandas de derecho constitucional como acceso al agua potable y títulos de propiedad que brinde calidad de vida a miles de familias». (FIN) JCC/CVC Más en Andina: La congresista de Acción Popular (AP), María del Carmen Alva, tuvo incidente con la parlamentaria Isabel Cortez (Cambio Democrático) y ofreció disculpas. https://t.co/gTAvh3I0hg pic.twitter.com/4rxQglcZZA

Publicado: 11/8/2022

